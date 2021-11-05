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在南中国海，有些国家主张“历史水域”，有些国家主张“先到先得”。一些岛屿究竟是“岛”还是“礁”，也对争端各方有着微妙的影响。
南沙、西沙，斯普拉特利、帕拉塞尔……这些岛礁或者水域，在每个国家都有着不同的名称，也从一个侧面显示了争端的复杂性。
美国海军11月4日表示，解除事故核潜艇上三位担任领导工作的海军人员职务，该核潜艇上月在南中国海撞山。中国则再次要求美方详细说明事故情况，“停止四处滋事挑衅、炫耀武力”。
美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。
菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
中国官媒《人民日报》称，今年以来，美军对中国的侦察行动强度增加；军事专家则表示，美军的情搜任务使中国的主权安全受到威胁。
英国誓言在全球重新确立地位并加强军事力量，其中一个舞台就是印太地区，在与美澳结盟后，英国航母伊丽莎白女王号现身印太，抗衡中国海上霸权。
《新苏黎世报》指出，旨在抗衡中国的美英澳AUKUS联盟应将印太地区国家整合进其网络中。拥有充满活力和稳定民主体制的台湾应得到志同道合国家的支持。此外，AUKUS只着眼军事安全却忽略经济和贸易合作，而中国共产党却是经济战高手。
美国潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布， 媒体报道称这是为了“康涅狄格号”有时间返回关岛基地。美媒引用海军官员说法称，相信中国并未造成这次碰撞事件。中国外交部则指责美方“故意拖延和隐瞒事故详情”。
如何应对中国崛起带来的挑战，将是德国新一届政府的外交重头戏，毕竟“以外贸政策取代外交政策”的默克尔时代已经成为过去。
英国皇家海军表示，一艘该国军舰本周一驶过敏感的台湾海峡。这一罕见的举动挑战了北京，中国军方指责其“公开炒作”居心不良，破坏台海和平。
一段时间以来，针对中美在南海、台海发生军事冲突的担忧升温。不过一个中国军事智库近日指出，尽管中美存在大量分歧和广泛竞争关系，但是两国之间发生军事冲突的风险仍然较低。
美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
菲律宾拳王帕奎奥宣布竞选明年的总统大选，过去曾经批评杜特尔特在南海议题上太软弱的他，对中国态度又是如何？
如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。
德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
欧盟本周推出印太战略。在这份战略文件中，欧盟警告 "包括中国在内的一些国家出现的重大军备调整"和"南海、台湾海峡等区域热点地区的紧张局势加剧"，都可能 "直接影响到欧洲的安全和繁荣"。在此背景下，欧盟需要在印太地区加强自己的外交政策。
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