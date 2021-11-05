为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

南中国海主权争端

在南中国海，有些国家主张“历史水域”，有些国家主张“先到先得”。一些岛屿究竟是“岛”还是“礁”，也对争端各方有着微妙的影响。

南沙、西沙，斯普拉特利、帕拉塞尔……这些岛礁或者水域，在每个国家都有着不同的名称，也从一个侧面显示了争端的复杂性。

In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

美国核潜艇南海撞山后续: 指挥官等3人被解职 05.11.2021

美国海军11月4日表示，解除事故核潜艇上三位担任领导工作的海军人员职务，该核潜艇上月在南中国海撞山。中国则再次要求美方详细说明事故情况，“停止四处滋事挑衅、炫耀武力”。
In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

美核潜艇确认撞山 南海是否遭遇核泄漏? 02.11.2021

美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。
Netflix logo is seen displayed on TV screen in this illustration photo taken in Poland on July 16, 2020. On-Demand streaming services gained popularity and new subscribers during the coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

九段线地图再引争议 Netflix下架澳影集片段 02.11.2021

菲律宾官方因影集Pine Gap中出现中国「九段线」地图的场景，要求Netflix下架该影集的部分片段，而後Netflix宣布将该影集的第二集与第三集从菲律宾的服务中下架。
This handout picture taken and released by the Japan's Cabinet Public Relations Office via Jiji Press on October 27, 2021 shows Prime Minister Fumio Kishida attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit at the prime minister's office in Tokyo. (Photo by Handout / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE VIA JIJI PRESS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

日相公开提人权、台海 北京称抹黑干涉 28.10.2021

日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
In this Dec. 15, 2016, photo, provided by the U.S. Navy, the Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Puget Sound Naval Shipyard for sea trials following a maintenance availability. A Navy official says a submarine that collided with an unknown underwater object in the South China Sea has arrived in port at Guam. The Navy says the USS Connecticut was conducting routine operations when it struck the object on Oct. 2, 2021. (Thiep Van Nguyen II/U.S. Navy via AP)

媒体：美军对中国侦察行动已近两千次 28.10.2021

中国官媒《人民日报》称，今年以来，美军对中国的侦察行动强度增加；军事专家则表示，美军的情搜任务使中国的主权安全受到威胁。
HMS Queen Elizabeth. The Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth arrives back at Portsmouth Naval Base in Hampshire. Picture date: Wednesday May 19, 2021. Photo credit should read: Andrew Matthews/PA Wire URN:59878067

续刷存在感 英航母停靠新加坡 12.10.2021

英国誓言在全球重新确立地位并加强军事力量，其中一个舞台就是印太地区，在与美澳结盟后，英国航母伊丽莎白女王号现身印太，抗衡中国海上霸权。
16.9.2021, Canberra****Australia's Prime Minister Scott Morrison, center, appears on stage with video links to Britain's Prime Minister Boris Johnson, left, and U.S. President Joe Biden at a joint press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, Sept. 16, 2021. The leaders are announcing a security alliance that will allow for greater sharing of defense capabilities — including helping equip Australia with nuclear-powered submarines. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

德语媒体：美英澳AUKUS联盟的弱点 09.10.2021

《新苏黎世报》指出，旨在抗衡中国的美英澳AUKUS联盟应将印太地区国家整合进其网络中。拥有充满活力和稳定民主体制的台湾应得到志同道合国家的支持。此外，AUKUS只着眼军事安全却忽略经济和贸易合作，而中国共产党却是经济战高手。

In this image released by the US Navy, The Seawolf-class fast-attack submarine USS Connecticut (SSN 22) departs Naval Base Kitsap-Bremerton for deployment in Bremerton, Washington on May 27, 2021. - A US nuclear submarine was damaged after hitting an unidentified object while operating underwater in Asia, the US Navy said. The USS Connecticut, a nuclear-powered fast-attack submarine, struck an object while submerged on the afternoon of Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region, the navy said in a statement. (Photo by Lt. Mack Jamieson / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US Navy/ Lt. Mack JAMIESON - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

美国核潜艇撞上「不明物体」中方：美方故意隐瞒 08.10.2021

美国潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布， 媒体报道称这是为了“康涅狄格号”有时间返回关岛基地。美媒引用海军官员说法称，相信中国并未造成这次碰撞事件。中国外交部则指责美方“故意拖延和隐瞒事故详情”。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Staatspräsident von China, Xi Jinping, stehen am 05.07.2017 im Zoo in Berlin bei der Eröffnung der neuen Anlage für zwei Pandabären aus China. Die beiden Pandas stammen aus einer chinesischen Zuchtstation und sind am 24. Juni in Berlin angekommen. Der Berliner Zoo ist damit der einzige Tierpark in Deutschland, der die seltenen Bären hält. Foto: Axel Schmidt/POOL Reuters/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国新政府如何同中国打交道？ 07.10.2021

如何应对中国崛起带来的挑战，将是德国新一届政府的外交重头戏，毕竟“以外贸政策取代外交政策”的默克尔时代已经成为过去。
Hand out file photo dated August 18, 2020 of seaman Zachery Douglas, from Dansville, N.Y., looks through binoculars on the bridge as the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Mustin (DDG 89) conducts routine operations. A U.S. Navy warship has transited the narrow and sensitive Taiwan Strait for the second time in two weeks. Taiwan's Defence Ministry confirmed the operation on Monday amid rising tensions between China and the United States. The ministry said a U.S. destroyer, which it did not name, had sailed in a southerly direction through the strait and was continuing to sail south. Both China and the United States have been stepping up their military activities in the region, both around Chinese-claimed Taiwan and in the disputed South China Sea. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Cody Beam via ABACAPRESS.COM

英国军舰罕见穿越台湾海峡 27.09.2021

英国皇家海军表示，一艘该国军舰本周一驶过敏感的台湾海峡。这一罕见的举动挑战了北京，中国军方指责其“公开炒作”居心不良，破坏台海和平。

FILE - In this Aug. 8, 2016 file photo, a Chinese military band plays as the guided missile destroyer USS Benfold arrives in port in Qingdao in eastern China's Shandong Province in the first visit by an American warship to the country since Beijing responded angrily to an arbitration panel's ruling that its expansive South China Sea maritime claims had no basis in law. A senior Chinese diplomat made clear Monday, Aug. 15, that Beijing wants next month's meeting of leaders of the Group of 20 major economies to avoid political issues such as its territorial disputes with its neighbors in the South China Sea. (AP Photo/Borg Wong, File) |

中美“不太可能发生军事冲突”？ 26.09.2021

一段时间以来，针对中美在南海、台海发生军事冲突的担忧升温。不过一个中国军事智库近日指出，尽管中美存在大量分歧和广泛竞争关系，但是两国之间发生军事冲突的风险仍然较低。
Hand out photo dated July 6, 2020 of The aircraft carriers USS Ronald Reagan (CVN 76) and USS Nimitz (CVN 68) and their carrier strike groups (CSGs) steam in formation. Two US Navy aircraft carriers have resumed rare dual exercises in the South China Sea, the second time this month the massive warships have teamed up in the contested waters. The USS Ronald and USS Nimitz carrier strikes groups, comprising more than 12,000 US military personnel among the two aircraft carriers and their escorting cruisers and destroyers, were operating in the South China Sea as of Friday July 17, the US Pacific Fleet said in a statement. The presence of the Nimitz and Reagan in the South China Sea earlier this month marked the first time two US aircraft carriers have operated together there since 2014 and only the second time since 2001. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton via ABACAPRESS.COM|

美英澳结盟 东盟各国反应不一 21.09.2021

美英澳三国宣布建立军事同盟后，印尼和马来西亚担心东南亚会成为超级大国展开竞争的前沿阵地，而菲律宾对赞扬此举有助于重建印太地区的军事均衡。
Links: MANILA, PHILIPPINES - FEBRUARY 28: Philippine President Rodrigo Duterte delivers a speech as he witnesses the arrival of a shipment of Sinovac Biotech COVID-19 vaccines at Ninoy Aquino International Airport on February 28, 2021 in Manila, Philippines. Philippine President Rodrigo Duterte witnessed the arrival of 600,000 doses of Sinovac Biotech vaccines donated by the Chinese government. Sunday's delivery marks the first time the Philippines received official coronavirus vaccines, the last country in ASEAN to do so. Government officials in the country faced backlash after admitting to receiving doses of smuggled vaccines as early as October of last year. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images) Rechts: LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 11: Manny Pacquiao speaks with the media following his press conference with Errol Spence Jr at Fox Studios on July 11, 2021 in Los Angeles, California. Their fight is scheduled on Aug. 21, 2021 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Owens/Getty Images)

曾批政府亲中的菲律宾拳王：明年选总统 20.09.2021

菲律宾拳王帕奎奥宣布竞选明年的总统大选，过去曾经批评杜特尔特在南海议题上太软弱的他，对中国态度又是如何？
26.01.2019, Australien, Canberra: Mitglieder der Australischen Verteidigungsstreitkraft, das als Ehrengarde fungieren, marschieren bei einer «Australia Day Citizenship Ceremony und Flag Raising» Zeremonie. Mit dem Tag wird landesweit mit Partys und Feuerwerken an die Landung der britischen Kolonialflotte 1788 in Sydney erinnert. Inzwischen gibt es regelmäßig Proteste, weil manche dies als Missachtung der Ureinwohner sehen. Sie wollen einen anderen Nationalfeiertag. Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

拥有核潜艇的澳大利亚是否会惹恼中国？ 16.09.2021

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。
02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

中方谢绝德国军舰访问请求 15.09.2021

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
(FILES) In this file photograph taken on June 29, 2015, a Chinese flag (L) is draped beside the European Union (EU) flag during a EU-China Summit at European Union Commission headquarters in Brussels. - EU member states give political backing to Brussels' efforts to negotiate an investment pact with China on December 28, 2020, diplomats said, clearing the way for a deal. At a meeting of ambassadors, one said, the German EU presidency noted no member had raised a stop sign and the way for a political endorsement was thus cleared. (Photo by THIERRY CHARLIER / AFP)

德语媒体：欧洲端出“反华战略” 14.09.2021

欧盟本周推出印太战略。在这份战略文件中，欧盟警告 "包括中国在内的一些国家出现的重大军备调整"和"南海、台湾海峡等区域热点地区的紧张局势加剧"，都可能 "直接影响到欧洲的安全和繁荣"。在此背景下，欧盟需要在印太地区加强自己的外交政策。
显示更多文章