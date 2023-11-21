岸田文雄: 日菲美正合作维护南中国海自由

岸田文雄说，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。