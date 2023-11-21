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在南中国海，有些国家主张“历史水域”，有些国家主张“先到先得”。一些岛屿究竟是“岛”还是“礁”，也对争端各方有着微妙的影响。
南沙、西沙，斯普拉特利、帕拉塞尔……这些岛礁或者水域，在每个国家都有着不同的名称，也从一个侧面显示了争端的复杂性。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
菲律賓總統小馬科斯11月20日透露，鑒於東協與中國的《南海行為準則》談判進展緩慢，該國正在尋求與越南、馬來西亞另起爐灶制訂南海行動準則。就在兩天前，他剛剛與習近平舉行會晤，向後者表達了就南海局勢的擔憂。
中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。
菲律宾总统小费迪南·马科斯（Ferdinand Marcos Jr）表示，他会在旧金山APEC峰会期间与中国国家主席习近平举行场边会晤，讨论南海紧张局势和未来发展方向。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
一艘菲律宾海岸警卫队橡皮艇飞速奔驰，三艘中国快艇在后面紧追不舍。这样的紧张场面周五在南中国海再次上演。美国国务院发言人表示，面对中国的“一再骚扰”，美国与菲律宾“肩并肩站在一起”。
周五，中菲两国海警船只再度在南中国海发生冲突。过去一段时间以来，南中国海一处岛礁的主权争议，以使北京和马尼拉的关系变得剑拔弩张。
加拿大指责中国歼-11战斗机10月底在南海国际水域上空两度「不安全」拦截加拿大舰载直升机并近距离发射照明弹。中国国防部则回应称，加方行为是「别有用心的恶意挑衅」。
岸田文雄说，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。
新加坡国防部长表示，中国作为亚洲的主导力量，应带头缓和地区紧张局势。他表示，类似乌克兰和中东的军事冲突将对整个亚洲及亚洲的未来造成毁灭性后果。
中國和菲律賓船隻日前在南中國海再有擦撞，區域緊張升級。美國總統拜登警告中國「任何攻擊都會觸發美菲共同防禦條約」。有學者向DW表示，中國認為整個南海都是他們的，陷入了「有點愚蠢的歷史論述」。
《世界报》发表文章称，在俄乌战争和以哈冲突吸引了举世的目光之时，中国在南中国海发生的碰船事件几乎没有引起注意。此外，中国宣布主席令，免去在任七个月的李尚福国防部长职务，受到德媒的广泛关注。
中国与菲律宾船只周日在争议海域发生两起碰撞事件。菲律宾指责中国船只“故意”撞击菲方船只，中国海警局则称菲律宾“恶意碰瓷”。美国重申1951年与菲律宾的共同防御条约。
中国海警宣称于黄岩岛附近驱离了一艘菲律宾炮艇，但菲律宾军方批评中方所言并非事实，而是中国方面的「政治宣传」。
菲律賓船隻週三突破中國海警船封鎖，成功對長期擱淺在南海主權爭議島嶼的軍艦進行了補給。這也是數個月以來，雙方爆發的最新衝突。
《时代周报》发表评论分析认为，中国不想被贴标签，但是正在拉贴着标签的朋友圈，“中国的外交政策似乎正在迷失方向”。《南德意志报》认为，中国和菲律宾双方都应该通过一切外交手段努力缓和局势，否则，被视为世界贸易生命线的海域就有可能发生军事冲突。
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