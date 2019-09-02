 南中国海与维吾尔人：马哈蒂尔称不想激怒中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2019

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南中国海与维吾尔人：马哈蒂尔称不想激怒中国

马来西亚总理马哈蒂尔接受采访时说，在南中国海主权争议和中国涉嫌打压维吾尔穆斯林的问题上，马来西亚不想对中国采取对抗性立场。

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

资料照片：马哈蒂尔2018年8月访华

（德国之声中文网）马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）在发表于周六（9月28日）的一次访谈中说，在南中国海主权争议和中国涉嫌打压维吾尔穆斯林的问题上，马来西亚不想对中国采取对抗性立场。

他在访问美国期间接受一家网络媒体采访时说，尽管中国船只未经允许在其水域中调查石油和天然气，但是马来西亚太小了，无法与这个亚洲强国正面冲突。

"我们观察他们在做什么，我们报告他们在做什么，但是我们不会将他们赶走，也不想显得激进。"马哈蒂尔告诉东南亚新闻网站博纳新闻(Benarnews)记者说。

 "马来国家作为中国近邻存在了2000年，幸存下来是因为我们知道该怎样做。当我们没有能力，就不会显得激进，所以我们另觅他途。"

他说，马来西亚曾经每年都要给中国送去金色和银色的花朵，"象征着我们实际上服从他们。"

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters/J. Lee)

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随着两国关系的改善，中国和马来西亚本月同意就南中国海争端建立联合对话机制。中国是马来西亚最大的贸易伙伴。

中国国家主席习近平雄心勃勃地重振军队，令其出现在南中国海和台湾海峡，这让周边国家和美国都颇为警觉。

马哈蒂尔还说，也正是因为中国的强大，穆斯林人口占多数的马来西亚并没有就中国涉嫌打压维吾尔穆斯林随意置喙。

 "你不会去尝试做注定要失败的事情，因此最好能找到更平和的方法，避免激怒中国，因为中国对我们有好处。" 马哈蒂尔说。

 "中国当然是我们的重要贸易伙伴，而你不想做注定要失败的事情，因此在此过程中，我们要忍耐。"

联合国指出至少有100万维吾尔人和其他穆斯林被集中关押，中国称之为"职业教育中心"，用来消灭极端主义，以及培训新的工作技能。

这位94岁的领导人还表示，马来西亚警方曾经试图确定该国在逃犯罪嫌疑人刘特佐（Low Taek Jho）是否藏匿在中国。刘特佐涉及案值高达数亿美元的一马公司的贪污和洗黑钱案件。

张平/ 雨涵（路透社）

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