卖烧卖赚了个两亿 网友吐槽：信你个鬼！

（德国之声中文网）一名海归姑娘卖烧卖一年卖出两个亿的新闻登上微博热搜。这是中国各大媒体推出的又一名行业奇人。就在不久前，中国多家媒体曾报道过一名“跑单王”外卖小哥，负债到上海打工，靠送外卖三年挣了逾百万元人民币。

根据浙江日报1月20日报道，手工烧卖品牌“一条狗”的创始人李文莹是一位80后上海姑娘，她曾经在海外留学，回国后开始接触电商。2020年上线天猫，两个月后创下单月近千万元的销售额，迅速成为中式预制早餐中的网红爆款。到去年年底，“一条狗”年销售额超2亿元。

不久前中国多家媒体报道的95后外卖小哥三年挣了102万的消息曾经引起热议。根据澎湃新闻，在上海的外卖小哥陈思在江西老家创业失败，开饭店结果亏损严重，放弃后背负着贷款到上海打工，2020年加入骑手队伍，三年多赚了102万元。他拿出手机向记者展示了最近的收入。2023年8月，他在某外卖平台的收入高达4万多元，他表示这一个月天气热，单子多，自己不怕热就一直接单。面对一天工作多久的问题他表示：“刚做的时候一天干18个小时，一个月就休息一天。后来平台出了规定，限制了我们接单时间，一天只允许工作12小时，我就马上到另一家平台注册骑手，就是多个平台接单。现在我做六休一，休完一天就继续干。”陈思现在已经还清了开饭店所贷的80万元。

与外卖小哥赚逾百万的消息一样，海归姑娘一年卖出两个亿的消息也迅速受到关注，大量网民留下评论。有人惊叹卖烧可赚这么多钱，也有人怀疑此事的真实性。有网民留言说：“快！告诉我什么烧卖，我急需要知道，我也想去卖！”有人说：“最近都是怎么了？送外卖三年100万，贴地板砖一天3000块，卖烧卖销量过亿。别人都在赚钱，赚大钱，难道只有炒股的我在亏钱？” 有人写道：“大过年是不是刺激我们没钱过年呢”。也有人在微博上自我调侃：“卖烧卖能卖2亿？本来还想着转行去送外卖三年赚102万，现在一看我格局小了，还是卖烧卖更适合我”。

也有人发出质疑的声音：“把人民群众当傻子忽悠”，“现在的热搜是真离谱啊”，有人写道：“都想不通，烧麦这种东西有多少人愿意在网上买？大部分想吃也就早上当个口粮，早餐店吃热乎的。线下你想靠烧麦年入2亿，呵呵，编故事也麻烦找个正常人来编……懂得都懂，现在有些媒体开始发力，无非就是献殷勤，表现表现经济形势大好。” 也有人说：“这种妖风，学过历史的人多多少少有点似曾相识的感觉。”也有网友在微博上写道：“大跃进历史重现。” 2020年开始从微博转战社交媒体X平台的“李老师不是你老师”也在X上转发了相关新闻，并配文“下一个是谁？”有网友留言说：“这是继承先辈遗志，亩产万斤。外卖员三年收入过百万，快递员三年收入过百万。这都不够了，直接一年卖出上亿了。以后直接***，收入过***，数字我不敢写了，他们的想象力，我想象不到。”

整体经济低迷，难找工作的背景下，上个礼拜，中国暂停公布青年失业率之后再次开始发布相关数据引起外界关注。《纽约时报》指出，通过采用不同的统计标准，使得青年失业率大幅下降。中国国家统计局表示，改变方式后的失业数据统计不包含在校学生，按这个方法计算，去年12月份的16至24岁年龄组的失业率是14.9%。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

中国的经济复苏面临阻力，去年发布的青年失业率屡次创下新高，引起全社会的关注和担忧。中国之前的青年失业率指的是年龄16至24岁人口的失业率。2023年4月中国的青年失业率突破20%，5月份是20.8%，6月份升至21.3%。国家统计局新闻发言人付凌晖在7月表示，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要原因是“经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。”

（综合报道）

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