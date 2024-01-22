卖烧卖赚了个两亿 网友吐槽：信你个鬼！

继“跑单王”外卖小哥三年赚了逾百万之后，又一位行业奇人的新闻受到关注：一名海归姑娘卖烧卖一年卖出两个亿的消息登上微博热搜并引发热议。有人惊叹卖烧卖可赚这么多钱，也有人怀疑事件的真实性，“把人民群众当傻子忽悠”，也有网友说：“大跃进历史重现。”
（德国之声中文网）一名海归姑娘卖烧卖一年卖出两个亿的新闻登上微博热搜。这是中国各大媒体推出的又一名行业奇人。就在不久前，中国多家媒体曾报道过一名“跑单王”外卖小哥，负债到上海打工，靠送外卖三年挣了逾百万元人民币。
根据浙江日报1月20日报道，手工烧卖品牌“一条狗”的创始人李文莹是一位80后上海姑娘，她曾经在海外留学，回国后开始接触电商。2020年上线天猫，两个月后创下单月近千万元的销售额，迅速成为中式预制早餐中的网红爆款。到去年年底，“一条狗”年销售额超2亿元。
不久前中国多家媒体报道的95后外卖小哥三年挣了102万的消息曾经引起热议。根据澎湃新闻，在上海的外卖小哥陈思在江西老家创业失败，开饭店结果亏损严重，放弃后背负着贷款到上海打工，2020年加入骑手队伍，三年多赚了102万元。他拿出手机向记者展示了最近的收入。2023年8月，他在某外卖平台的收入高达4万多元，他表示这一个月天气热，单子多，自己不怕热就一直接单。面对一天工作多久的问题他表示：“刚做的时候一天干18个小时，一个月就休息一天。后来平台出了规定，限制了我们接单时间，一天只允许工作12小时，我就马上到另一家平台注册骑手，就是多个平台接单。现在我做六休一，休完一天就继续干。”陈思现在已经还清了开饭店所贷的80万元。
与外卖小哥赚逾百万的消息一样，海归姑娘一年卖出两个亿的消息也迅速受到关注，大量网民留下评论。有人惊叹卖烧可赚这么多钱，也有人怀疑此事的真实性。有网民留言说：“快！告诉我什么烧卖，我急需要知道，我也想去卖！”有人说：“最近都是怎么了？送外卖三年100万，贴地板砖一天3000块，卖烧卖销量过亿。别人都在赚钱，赚大钱，难道只有炒股的我在亏钱？” 有人写道：“大过年是不是刺激我们没钱过年呢”。也有人在微博上自我调侃：“卖烧卖能卖2亿？本来还想着转行去送外卖三年赚102万，现在一看我格局小了，还是卖烧卖更适合我”。
也有人发出质疑的声音：“把人民群众当傻子忽悠”，“现在的热搜是真离谱啊”，有人写道：“都想不通，烧麦这种东西有多少人愿意在网上买？大部分想吃也就早上当个口粮，早餐店吃热乎的。线下你想靠烧麦年入2亿，呵呵，编故事也麻烦找个正常人来编……懂得都懂，现在有些媒体开始发力，无非就是献殷勤，表现表现经济形势大好。” 也有人说：“这种妖风，学过历史的人多多少少有点似曾相识的感觉。”也有网友在微博上写道：“大跃进历史重现。” 2020年开始从微博转战社交媒体X平台的“李老师不是你老师”也在X上转发了相关新闻，并配文“下一个是谁？”有网友留言说：“这是继承先辈遗志，亩产万斤。外卖员三年收入过百万，快递员三年收入过百万。这都不够了，直接一年卖出上亿了。以后直接***，收入过***，数字我不敢写了，他们的想象力，我想象不到。”
整体经济低迷，难找工作的背景下，上个礼拜，中国暂停公布青年失业率之后再次开始发布相关数据引起外界关注。《纽约时报》指出，通过采用不同的统计标准，使得青年失业率大幅下降。中国国家统计局表示，改变方式后的失业数据统计不包含在校学生，按这个方法计算，去年12月份的16至24岁年龄组的失业率是14.9%。
中国的经济复苏面临阻力，去年发布的青年失业率屡次创下新高，引起全社会的关注和担忧。中国之前的青年失业率指的是年龄16至24岁人口的失业率。2023年4月中国的青年失业率突破20%，5月份是20.8%，6月份升至21.3%。国家统计局新闻发言人付凌晖在7月表示，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要原因是“经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。”
（综合报道）
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