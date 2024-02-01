卖房抵债 碧桂园出售伦敦房产

（德国之声中文网）陷入财政困境的中国房地产开发商碧桂园将出售其位于伦敦东部的一个房产项目。路透社报道称，碧桂园已经委托莱坊房地产中介（Knight Frank)来销售这处价值四亿五千万英镑的房产。该项目包括一千套住宅和多个商铺。多栋建筑已经获得建筑许可，其中包括一座23层的塔楼。不过，相关项目尚未动工。

碧桂园目前负债高达1800亿欧元，已经陷入生存危机。去年十月，一家国际信托公司将碧桂园大约160亿欧元的外债确定为违约债务。此后，该公司一直在推动中国经济史最大规模的一次债务重组。一旦该公司破产倒闭，有可能导致中国陷入经济衰退。就在本周一，香港一家法庭刚刚对中国另一家同样也陷入债务危机的巨型房地产开发商恒大下达了清算令。房地产行业占中国经济总量的四分之一。





碧桂园还计划销售其位于中国广州的房产项目，期望通过此举获得38亿元人民币的款项。除此之外，碧桂园还将售出其最后一批澳大利亚房产项目的部分股份。

（路透社，商报）

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