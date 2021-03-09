卖成白菜价 德国领跑欧洲电动汽车市场

如果把欧盟看作单一市场，全球最大电动及混合动力汽车市场的头把交椅就已经不再属于中国。同时德国是欧盟各国中，电动汽车（EV）保有率增速最快的国家。电车在德国已经卖出了“白菜价”。
（德国之声中文网）根据德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心(CAR-Center Automotive Research der Universitaet Duisburg-Essen)教授杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）去年年底公布的研究结果，欧洲的电动汽车（EV）销售量已经超过中国，坐上了全球电动汽车市场的第一把交椅。
对于包括德国在内的许多欧洲国家来说，电动车和插电式混合动力车的优厚补贴，带动了电动车和插电式混合动力车的发展热潮。为全球电动车市场重新洗牌。
目前，在德国购买电动汽车最高可享受高达9000欧元的政府补贴金。德新社报道称，德国人去年（2020年）发现了他们对电动汽车和插电式混合动力车的热爱。但从德国市场来看，巴登-符腾堡州太阳能和氢气研究中心(ZSW)的本周二（3月9日）最新研究统计结果表明：由于电动汽车市场繁荣，德国现在已经超过了美国，在电动汽车市场全球国家排名的榜单上位于中国之后，名列第二。
该研究显示，德系车商在过去的时间里大幅度提高了向市场推广电动车的力度，市场占有量排名不断提升。如果不把欧盟看作一个类似国家的单一市场，全世界最大的电动以及混合动力汽车市场仍是中国。2020年的新车牌照发放量约为125万，占比超过全球318万辆电动混合汽车市场的三分之一。
德国增势强劲
但同时，中国市场的全球占有率在不断下降，2020年只实现了3%的增长，而全球其它地区的综合占有率增长了38%。欧洲是增长的主要力量，而德国是其中的生力军。2020年，德国电动车市场的增长率为264%，挂牌上路电动及混合动力车辆数目为大约40万辆，呈现去全球范围内最强劲的增长趋势。
从消费者的角度来看，也比较容易理解这种强劲增长的原因所在。凭借政府最多9000欧元的补贴金以及车商推出的特种促销活动，如今在德国拥有电动汽车的成本已经大幅度下降。尤其是对于长期租赁（Leasing）的销售模式，以往一辆汽车的租赁因子（Leasingfaktor）在1左右就是非常优惠的价格。也就是说，一辆售价为50000欧元的新车，月租赁费用为500欧元。如今，德国各种网络售车平台推出的电动以及混合动力汽车的租赁因子大多都在1以下，有些韩国、法国和日本的厂家甚至推出了0.07至0.3之间的租赁因子标价，优惠幅度最多是以前的14倍。比如每月只需支付大约20至30欧元，就可以长期租赁一辆纯电动汽车。
在巴登-符腾堡州太阳能和氢气研究中心(ZSW)的榜单上，美国以约32万新车上路量占据全球国家排行第三的位置。随后是法国（19万5000）、英国（17万5000）、挪威（10万8000）、瑞典（9万4000）、荷兰（8万8千）、意大利（6万）和加拿大（5万3000）。ZSW的执行董事施泰斯（Frithjof Staiß）表示：“电动车市场发展非常好。在许多国家，特别是在欧盟，非常有前途”。他认为如今市场繁荣的原因也归咎于较高的政府补贴以及包括德国降低增值税在内的其它调控措施。
从当前全球市场的电动汽车保有量来看，大约1千1百万辆电动及混合动力汽车中，已有大约一半——也就是500万辆行驶在中国的公路上。美国有大约177万辆。德国目前还只有约57万辆，距离德国政府制定的到2030年使德国新能源汽车保有量达到700至1000万辆的目标还相差甚远。
任琛/乐然（综合报道）
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