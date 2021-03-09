卖成白菜价 德国领跑欧洲电动汽车市场

（德国之声中文网）根据德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心(CAR-Center Automotive Research der Universitaet Duisburg-Essen)教授杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）去年年底公布的研究结果，欧洲的电动汽车（EV）销售量已经超过中国，坐上了全球电动汽车市场的第一把交椅。



对于包括德国在内的许多欧洲国家来说，电动车和插电式混合动力车的优厚补贴，带动了电动车和插电式混合动力车的发展热潮。为全球电动车市场重新洗牌。



目前，在德国购买电动汽车最高可享受高达9000欧元的政府补贴金。德新社报道称，德国人去年（2020年）发现了他们对电动汽车和插电式混合动力车的热爱。但从德国市场来看，巴登-符腾堡州太阳能和氢气研究中心(ZSW)的本周二（3月9日）最新研究统计结果表明：由于电动汽车市场繁荣，德国现在已经超过了美国，在电动汽车市场全球国家排名的榜单上位于中国之后，名列第二。



该研究显示，德系车商在过去的时间里大幅度提高了向市场推广电动车的力度，市场占有量排名不断提升。如果不把欧盟看作一个类似国家的单一市场，全世界最大的电动以及混合动力汽车市场仍是中国。2020年的新车牌照发放量约为125万，占比超过全球318万辆电动混合汽车市场的三分之一。

在德国购买电动汽车最高可享受高达9000欧元的政府补贴金

德国增势强劲

但同时，中国市场的全球占有率在不断下降，2020年只实现了3%的增长，而全球其它地区的综合占有率增长了38%。欧洲是增长的主要力量，而德国是其中的生力军。2020年，德国电动车市场的增长率为264%，挂牌上路电动及混合动力车辆数目为大约40万辆，呈现去全球范围内最强劲的增长趋势。



从消费者的角度来看，也比较容易理解这种强劲增长的原因所在。凭借政府最多9000欧元的补贴金以及车商推出的特种促销活动，如今在德国拥有电动汽车的成本已经大幅度下降。尤其是对于长期租赁（Leasing）的销售模式，以往一辆汽车的租赁因子（Leasingfaktor）在1左右就是非常优惠的价格。也就是说，一辆售价为50000欧元的新车，月租赁费用为500欧元。如今，德国各种网络售车平台推出的电动以及混合动力汽车的租赁因子大多都在1以下，有些韩国、法国和日本的厂家甚至推出了0.07至0.3之间的租赁因子标价，优惠幅度最多是以前的14倍。比如每月只需支付大约20至30欧元，就可以长期租赁一辆纯电动汽车。

离目标仍相差甚远

在巴登-符腾堡州太阳能和氢气研究中心(ZSW)的榜单上，美国以约32万新车上路量占据全球国家排行第三的位置。随后是法国（19万5000）、英国（17万5000）、挪威（10万8000）、瑞典（9万4000）、荷兰（8万8千）、意大利（6万）和加拿大（5万3000）。ZSW的执行董事施泰斯（Frithjof Staiß）表示：“电动车市场发展非常好。在许多国家，特别是在欧盟，非常有前途”。他认为如今市场繁荣的原因也归咎于较高的政府补贴以及包括德国降低增值税在内的其它调控措施。



从当前全球市场的电动汽车保有量来看，大约1千1百万辆电动及混合动力汽车中，已有大约一半——也就是500万辆行驶在中国的公路上。美国有大约177万辆。德国目前还只有约57万辆，距离德国政府制定的到2030年使德国新能源汽车保有量达到700至1000万辆的目标还相差甚远。





发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。





任琛/乐然（综合报道）

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