 卖国籍给罪犯？ 塞浦路斯停发“黄金护照” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2020

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时政风云

卖国籍给罪犯？ 塞浦路斯停发“黄金护照”

对这个欧盟成员国而言，它曾是一笔好买卖：投资250万欧元，就能获得一本欧盟护照，刑事犯罪分子也有机会拿到。在电视台播出一个让当局难堪的报道后，塞浦路斯政府作出了反应。

Stadtansicht Zypern (Petros Karadjias/AP/picture-alliance)

塞浦路斯利马索尔一瞥。通过“黄金护照，这个欧盟国家进项数十亿欧元

（德国之声中文网）塞浦路斯政府一名发言人通报说，根据内阁紧急会议上作出的一项决定，塞浦路斯将终止实施俗称的“黄金护照”计划。此前，阿拉伯半岛电视台的一个新爆料报道引起了欧盟委员会的严重关切。

DW.COM

地中海小国塞浦路斯是欧盟成员国，受到金融危机重创之后，以出售国籍的手段为国库创收。中国和俄罗斯的富豪很青睐这本护照。

塞浦路斯总统正在计划向俄罗斯商业伙伴发放塞浦路斯护照，以吸引他们在该国投资。不仅在塞浦路斯，欧盟其他国家也有类似规定，富有的外国人可以得到很多好处，比如欧盟国家的国籍。

马耳他、塞浦路斯等不少欧盟成员国都为外国投资者提供所谓的“黄金签证”。在实际操作中，这成为了中国、俄罗斯、中东富豪购买欧盟公民身份的手段。批评人士认为，一些欧洲国家政府为了快速获取资金，无视“黄金签证”背后的安全风险。

总部位于卡塔尔的这家电视台报道说，塞浦路斯高阶官员和政界人士对刑事犯罪分子申请“黄金签证”主动提供帮助。该电视台记者冒充有严重犯罪记录的人员，请求塞浦路斯律师和房地产掮客帮助申请获得该国护照。在所公布的视频上亦可看到塞浦路斯议会议长和一名议员。

 “投资计划”

欧盟委员会一名发言人如此评论该报道：“我们难以置信地看到了国家高层代表如何用国籍换取财政盈利。”半岛电视台上月即已报道，数十名持有塞浦路斯“黄金护照”的人士是在逃刑事犯罪分子、受国际制裁者，或是服刑者。

塞浦路斯政府发言人通报说，在内阁紧急会议上，该国内政部长与财政部长表示，鉴于多年来这一投资计划的相关规定暴露出缺陷、被人利用和滥用，建议予以废止，内阁会议据此作出决定，自11月1日起终止实施该计划。

Belgien EU Justiz Didier Reynders (picture-alliance/AP Photo/S. Lecocq)

欧盟司法委员赖恩德斯（Didier Reynders）对塞浦路斯政府现在的决定表示满意

2013年启动

欧盟司法委员赖恩德斯对废止“黄金护照”计划表示欢迎。他指出，他和欧委会冯·德莱恩主席此前曾向塞政府表达了对该计划的忧虑。

塞浦路斯是在2013年经济危机之后启动签发“黄金”护照及签证计划的。目前，黄金护照“身价”250万欧元。从2013年到现在，塞浦路斯由此获得约82.5亿欧元收入。

马耳他和保加利亚也有同样问题

布鲁塞尔曾一再提醒塞浦路斯在提供国籍和居留许可事务上需采取谨慎做法。欧委会不仅视“黄金”护照或签证为安全风险，而且指出可能与此相连的洗钱、腐败和避税行为。除塞浦路斯外，欧盟当局也盯上了保加利亚和马耳他，评估对其展开违反协议行为调查程序的可行性。

 

 

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

 

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