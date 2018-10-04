卖卖卖！中国被指向朝鲜出口大量奢侈品

（德国之声中文网）联合国针对朝鲜的核武和导弹计划对该国颁布制裁措施，并呼吁各成员国严格落实，以构成对平壤"最大限度的压力"，促使经济窘迫的朝鲜回到谈判桌旁。但目前有迹象表明，自朝鲜停止导弹及核试验、金正恩在今年6月美朝领导人峰会上承诺走向无核化以来，制裁行动开始失去威力。与此同时，俄罗斯和中国也在呼吁放松对朝鲜的制裁。

韩国反对党议员尹尚铉(音译，Yoon Sang-hyun)指出，"金正恩从中国和其它地方购买奢侈商品，包括一架水上飞机、高级乐器、高档电视、轿车、名酒、名表等礼品，不仅是为他自己的家人，还作为犒劳政府精英人士的礼品"。

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他还说，随着漏洞的扩大，金正恩不久将能够在不放弃核武器的情况下，逐步实现削弱、抵消制裁的目的。这位反对党议员说，去年，朝鲜从中国进口了价值6.4亿美元的奢侈品。

中国不公布海关进出口的详细分类数据。尹尚铉引用的数字基于韩国官方列出的一份禁运商品清单。对路透社记者的询问求证，中国海关没有立即答复。北京此前表示，严格执行对朝鲜的国际制裁。

北京放松对朝制裁

尹尚铉指出，与2014年高峰期8亿美元的进口额相比，去年朝鲜从中国进口奢侈品的规模已经缩小。但与2016年的6.66亿美元相比，则只有3.8%的降幅。此外，奢侈品在去年朝鲜从中国的进口总价值（37亿美元）中占17.8%。在所有进口奢侈品中，高端电视等电器占到一半以上，价值约3.4亿美元，其次是汽车（2.04亿美元）、和酒类（3500万美元）。

据中国海关总署上个月公布的数字，今年1到8月中国对朝鲜贸易额同比下降了57.8%，降至15.1亿美元。

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尹尚铉列出的数字也显示，自从金正恩2011年底执政以来，朝鲜花在从中国进口奢侈品上的资金数额增至40亿美元。尹指责中国放松对朝鲜的制裁，并批评韩国政府近来要求美国和联合国同意朝韩之间重启经济合作。

韩国总统府一名资深官员在本周一被询问到韩美对制裁问题立场分歧的可能性时表示，尽管可能存在"程序上的分歧"，但在朝去核化目标迈进的过程中，韩美两国"最终是走在同一条道路上"。

上周，新加坡对一名本国公民、一名朝鲜人和3家公司提出起诉，指控他们向朝鲜提供被禁运的奢侈商品。路透社获得的法庭文件显示，所涉及商品包括价值数十万美元的香水、葡萄酒、手表等。

叶宣/凝炼（路透社）