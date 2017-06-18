"单身狗"更容易生病吗？

（德国之声中文网）一个人生活会更容易生病吗？一项新研究称，这一群体罹患心理疾病的机率是其他人群的1.5-2.5倍。这包括抑郁症、强迫症等。这是法国凡尔赛大学研究者发表在期刊《PLOS ONE》上的报告结论。

研究者所使用的数据来自英国，对象是年龄在16-64岁之间的2万余人，调查时间分别是1993年、2000年和2007年。他们参加了英国全国精神障碍发病率调查。调查方法是采访和问卷。

不过，此次研究者并未说明独居是否就是患病的原因。此外，对于时间上的先后顺序也难以确定。

德国北部一家心理社会学诊治中心的主治医师戴斯特（Arno Deister）表示："比如，在大城市，有更多人患心理疾病，这时常可以用所谓人群中的疏离感予以解释。不过，通常，有心理疾患的人会有意寻求这种疏离。"

戴斯特也指出，独居和孤独之间存在差别。"如果独居是一种主动选择，那么完全可以成为一件积极的事情。"

为何有越来越多的人独居？原因可能包括预期寿命的延长、结婚率与出生率下降。2016年，据联邦统计局数字，德国41%的住户是所谓单人住户。这一比例远高于欧盟的平均水平（33%）。