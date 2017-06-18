 ″单身狗″更容易生病吗？ | 科技环境 | DW | 05.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

"单身狗"更容易生病吗？

在德国，越来越多的人单独生活。一项研究认为，独居群体可能更容易罹患心理疾病。

Symbolbild Traurigkeit (picture-alliance/Bildagentur-online/DP)

根据这项调查，一个人生活患心理疾病的机率是其他人群的1.5-2.5倍

（德国之声中文网）一个人生活会更容易生病吗？一项新研究称，这一群体罹患心理疾病的机率是其他人群的1.5-2.5倍。这包括抑郁症、强迫症等。这是法国凡尔赛大学研究者发表在期刊《PLOS ONE》上的报告结论。

研究者所使用的数据来自英国，对象是年龄在16-64岁之间的2万余人，调查时间分别是1993年、2000年和2007年。他们参加了英国全国精神障碍发病率调查。调查方法是采访和问卷。

不过，此次研究者并未说明独居是否就是患病的原因。此外，对于时间上的先后顺序也难以确定。

德国北部一家心理社会学诊治中心的主治医师戴斯特（Arno Deister）表示："比如，在大城市，有更多人患心理疾病，这时常可以用所谓人群中的疏离感予以解释。不过，通常，有心理疾患的人会有意寻求这种疏离。"

戴斯特也指出，独居和孤独之间存在差别。"如果独居是一种主动选择，那么完全可以成为一件积极的事情。"

为何有越来越多的人独居？原因可能包括预期寿命的延长、结婚率与出生率下降。2016年，据联邦统计局数字，德国41%的住户是所谓单人住户。这一比例远高于欧盟的平均水平（33%）。

相关内容

Symbolbild Depression Trauer

你为什么感到孤独？ 18.06.2017

没人愿一生孤独。然而，到底是什么原因，导致有人感到孤单、感觉受到忽视？美国研究人员仔细研究了其中的一大原因。

广告

经济纵横

Porsche AG - Neuwagen in Bremerhaven (picture alliance/I. Wagner)

保时捷选择走“丝绸之路”到中国

对于习近平的“一带一路”来说，这是个好消息。近日德国老牌豪华轿车生产商保时捷宣布，将利用“新丝绸之路”上的铁路线向中国市场供应产品。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  