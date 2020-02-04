单日新增确诊数最高 中国医疗物资告急

全球紧急医疗事件新冠病毒在20多个国家都出现了病例。中国则首次出现新生兒感染的状况。疫情爆发至今尚未得到控制，中国各地政府也出台各种规定防止病毒传播。

(德国之声中文网) 武汉政府周三(2月5日)表示，由于中国各城市拉紧抗疫防线，治疗每天大量增加的新冠病毒感染者的医院病床和设备开始严重短缺。

湖北省报告了3156例新的感染个案。这是自疫情爆发以来单日最大增幅。在这些新病例中，甚至有一个新生儿，在出生后仅30小时就被诊断出感染病毒。专家目前尚未排除「母婴垂直感染」的可能。

武汉市人大常委会主任、市委副书记胡立山说指出，「病床供需矛盾比较突出」。他说:「我们自己感觉很揪心，很痛苦，有已经确诊还有很多疑似病人没有得到很好的救治。确诊或疑似病人没有在指定医院得到很好救治，这是存在的。」

武汉当局除了全力建好火神山和雷神山医院，据《湖北日报》，武汉市已徵用11家场馆改造成「方舱医院」。改造完成后，总共将可提供万余张床位。不过胡立山强调病床、设备和物资仍严重短缺。

他补充官方也持续设置集中隔离点，徴用民营医院、酒店、党校、学校等场所作为区集中隔离点，按照疑似病人、发热患者、密切接触者来分类集中隔离。

随着全国确诊感染人数超过2万8千人，死亡人数超过560人，湖北之外越来越多的城市实施各项措施遏制病毒传播。从东部工业中心地区到与俄罗斯北部边界附近数百万人被命令留在室内。

中国都市冷冷清清

阿里巴巴的总部设在距离上海西南约175公里的杭州，围栏堵住了中国科技巨头阿里巴巴总部附近的街道。大楼似乎已关闭，而送货员则进出附近有围栏的居民区以放下杂货。但目前还可以看到有许多人外出。

根据杭州市新的规定，每户每两天只能有一个人外出购买必需品。地方广播不断要求居民不要出们，敦促大家戴口罩、定期洗手并要求湖北返回人士回报。这反映出人们普遍担心该省的人可能会感染其他人。

浙江的台州、温州和宁波部分地区也采取了同样的措施。总共影响了约1800万人。而在河南驻马店市，每5天只能有一个人出门。这个有700万人的城市还向居民提供现金奖励，举报来自邻近湖北省的人们。

北京当局表示，当地饭店从周三起将不再接受宴会预订。

全球大动作防疫

世界卫生组织呼吁各国捐款6.75亿美元（6.13亿欧元）对抗新冠病毒，特别是预防传染高风险国家爆发疫情。目前比尔和梅琳达·盖茨基金会承诺捐款1亿美元。

各国不断传出新增病例。在日本一艘海上游轮上，有10人确诊感染，船上有数千人隔离检疫中。

同样在日本，定于今年举行的东京奥运会的执委会表示，非常担心该病毒会影响夏季奥运会。但国际奥委会敦促各方保持冷静持续观察。

意大利则宣布将对每个国际航班的乘客进行体温测量确保他们没有发烧。越南方面响应部份国家的政策，禁止从中国入境的旅客。

香港在出现首例感染新冠病毒死亡案例后，要求所有从中国大陆入境的人士进行14天强制检疫。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)