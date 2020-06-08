单日新增病例最高的一天 世卫警告各国勿松懈

周一(6月8日)，世界卫生组织表示，全球的单日新增确诊病例数在周日达到有史以来最高的一次: 一天之内，世界各地新增超过136,000新病例。超过75%病例集中在美洲与南亚的10个国家。

世界卫生组织警告世界各国继续维持防疫措施。世界卫生组织秘书长谭德塞说，全球合力防疫超过六个月的同时，现在不是时后让任何国家停止努力。

截稿为止，全球共有7085894个确诊病例，405,168个死亡病例。

世界银行数据显示，虽然世界各地的政府给予强大支援，新冠疫情让全球的经济倒退到1870年代以来的最低点。

美国经济、疫情两头烧

美国疫情尚未结束，但已经有部份城市开始解封。周二数据显示，美国经济已经陷入萧条: 就业率、收入、家户支出都在二月达到顶峰，之后就急剧下滑，进入美国11年来最严重的经济危机。

周二，尽管疫情尚未过去，纽约市仍部份解封，大约40万名纽约人被允许回到工作岗位。小商店开始小规模的恢复营业，或者允许顾客停车取货。另外，营建业与制造业也被允许恢复工作。纽约市长白思豪(Bill de Blasio)为复工感到欣喜，但仍提醒市民务必遵守社交距离，并且做好个人卫生措施。

周一，联合国大会主席宣布，原定今年九月底在纽约举行的年度大会将打破75年以来的惯例，首次不要求各国领袖亲自出席。他说，世界各国领导人不可能以个人身份独自前来，但如果各国领袖都想要携带大批代表团，在当前疫情下又是「不可能的」。

今年是联合国的75周年，大会原打算为此盛大庆祝，但上个月联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)建议缩小大会规模。

一名醫護人員在自然保护区的Bela Vista do Jaraqui社區為一名男子进行新型冠状病毒（COVID-19）的测试

巴西数据可信度引发疑虑

在拉丁美洲，巴西、墨西哥和秘鲁都受到疫情的严重冲击。巴西的确诊病例是全球第三高，但是总统博尔索纳罗始终试图淡化疫情的严重性。

巴西宣布该国周一新增了15654个确诊病例、679个死亡病例－这是巴西在官方数据出现争议之后第一次发布数据。

周末，在发布了两个自相矛盾的数据之后，巴西卫生部长将新冠统计数据从官方网站上移除，并且停止释出新冠肺炎的累计确诊病例数和累计死亡数。

虽然卫生部在周一发布声明澄清，说周末发布的数据之所以会出错，是因为两个州的数据有误，当局也已经立即改正。但是数据的可信度问题仍然招来巴西各党派的批评。在遭受各方挞伐之后，巴西卫生部在周一晚上宣布，最快会在周二重新在网站上公布累计数据，但是当局仍会微调计算每日死亡病例的公式。

世界各国逐步解封

与此同时，俄罗斯表示，从周二开始便会放松边境管制，也会取消其首都的封城措施。

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)宣布该国已经击败病毒，但是仍然会维持现行严格的边境措施。

英国谨慎解封，对于任何进入英国的旅客，不论是不是英国国民，都要求其接受两周的隔离。此举引发航空公司不满，声称将采取法律行动。

亚洲仍有许多地方担忧疫情尚未得到控制。印度的死亡病例与确诊病例仍在持续攀升，但政府也已经开始放松实施了十个礼拜的封城措施。