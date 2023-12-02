单方面免签 中国为何选了德法等欧洲五国？

12月1日，首批享受单方面免签待遇的外国人已经从中国多地机场口岸顺利入境。专家分析认为，北京此次试行单方面免签政策，主要是为了吸引更多投资进入中国，而之所以选择德、法等欧盟五国，也是出于经济实力的考量。
（德国之声中文网）从本周五开始，德国、法国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民可以享受免签入境中国的待遇。这些国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证。
中国外交部发言人毛宁11月24日表示这一单方面的免签政策是为了“进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放”。据德广联记者从上海出入境管理机构那里了解到的信息，这一免签待遇没有次数限制。也就是说，在中国境内逗留15天之后，如果短暂离境之后再重新入境，就又能够再免签停留15天。
据中国央视网报道，12月1日首批享受免签政策的外籍旅客已经在深圳、杭州、宁波等地入境。加上原先已经试行单方面免签的国家（文莱和新加坡），目前该措施覆盖的国家一共有8个亚洲和欧洲国家。
在27个欧盟国家当中，这次北京只挑出了五个国家试行单方面免签政策。中国政府并未表明选择原因和标准，不过分析人士普遍认为这是出于经济角度的考虑。德国、法国、意大利、西班牙和荷兰也正是欧盟经济总产值排名前五的国家。
德国智库墨卡托中国研究中心（Merics）的专家史泰茨（Grzegorz Stec）认为，中国实行单方面免签确实是一个“重大决定”：“但是我会主要从经济视角来看待整个事情。也就是说，在新冠疫情之后，商务旅行重新恢复，宽松政策能够为旅游业和经济合作带来什么影响。”
新冠疫情爆发后，在中国实行严格出入境限制的三年时间里，签证方面的障碍和入境后的强制隔离措施导致外国人到中国旅游几乎成为不可能。而在结束“清零”防疫政策、逐步放开出入境管制之后，中国的经济也未能如外界预期的那样快速复苏。
德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在相关措施宣布之后就在社交媒体上发帖文表示欢迎。她也同时指出，希望中国政府能让该措施落实到所有欧盟成员国，因为只有在申根国家共同批准的情况下，才能为中国公民前往德国和欧洲提供便利。
中国德国商会执行董事晏思（Jens Hildebrandt）也表示，中国放宽签证限制的措施是一个“积极信号”。“这说明中国政府有意愿去采取一些非常规的举措，来吸引更多投资商进入中国。这一措施本身是否足以达到目标，还有待进一步观察。人们的信任感在过去三年里已经消耗殆尽，现在必须要采取更多的开放举措和具体措施来恢复这种信任。”
由于这次是中国单方面试行的免签政策（期限至2024年11月30日），所以相关国家并未对中国公民提供对等待遇。因此，中国公民要短期入境德国、法国等欧盟国家，仍需如常办理申根签证。
目前中国护照持有人可以免签进入的国家和地区一共有36个，包括哈萨克斯坦、摩洛哥、格鲁吉亚、泰国和阿联酋等。此外还有38个国家/地区可以给中国公民办理落地签证，包括卡塔尔、埃及、沙特阿拉伯、柬埔寨、尼泊尔等。
根据护照签证资讯网站visaindex的护照排名，可以免签入境最多国家——也就是人们常说“最好用”的护照是新加坡护照，韩国护照仅次之。并列第三名的是瑞典、英国、芬兰、法国、意大利、日本和西班牙护照。德国和卢森堡、丹麦、荷兰护照并列排名第四。中华人民共和国护照排名第67。香港特别行政区护照排名第20，台湾护照则排在第34名。
（综合报道）
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