单方面免签 中国为何选了德法等欧洲五国？

（德国之声中文网）从本周五开始，德国、法国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民可以享受免签入境中国的待遇。这些国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证。

中国外交部发言人毛宁11月24日表示这一单方面的免签政策是为了“进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放”。据德广联记者从上海出入境管理机构那里了解到的信息，这一免签待遇没有次数限制。也就是说，在中国境内逗留15天之后，如果短暂离境之后再重新入境，就又能够再免签停留15天。

据中国央视网报道，12月1日首批享受免签政策的外籍旅客已经在深圳、杭州、宁波等地入境。加上原先已经试行单方面免签的国家（文莱和新加坡），目前该措施覆盖的国家一共有8个亚洲和欧洲国家。

为何选中欧盟五国？

在27个欧盟国家当中，这次北京只挑出了五个国家试行单方面免签政策。中国政府并未表明选择原因和标准，不过分析人士普遍认为这是出于经济角度的考虑。德国、法国、意大利、西班牙和荷兰也正是欧盟经济总产值排名前五的国家。

德国智库墨卡托中国研究中心（Merics）的专家史泰茨（Grzegorz Stec）认为，中国实行单方面免签确实是一个“重大决定”：“但是我会主要从经济视角来看待整个事情。也就是说，在新冠疫情之后，商务旅行重新恢复，宽松政策能够为旅游业和经济合作带来什么影响。”

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



新冠疫情爆发后，在中国实行严格出入境限制的三年时间里，签证方面的障碍和入境后的强制隔离措施导致外国人到中国旅游几乎成为不可能。而在结束“清零”防疫政策、逐步放开出入境管制之后，中国的经济也未能如外界预期的那样快速复苏。

德国政界和经济界表示欢迎

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在相关措施宣布之后就在社交媒体上发帖文表示欢迎。她也同时指出，希望中国政府能让该措施落实到所有欧盟成员国，因为只有在申根国家共同批准的情况下，才能为中国公民前往德国和欧洲提供便利。

中国德国商会执行董事晏思（Jens Hildebrandt）也表示，中国放宽签证限制的措施是一个“积极信号”。“这说明中国政府有意愿去采取一些非常规的举措，来吸引更多投资商进入中国。这一措施本身是否足以达到目标，还有待进一步观察。人们的信任感在过去三年里已经消耗殆尽，现在必须要采取更多的开放举措和具体措施来恢复这种信任。”

中国公民入境欧盟仍需签证

由于这次是中国单方面试行的免签政策（期限至2024年11月30日），所以相关国家并未对中国公民提供对等待遇。因此，中国公民要短期入境德国、法国等欧盟国家，仍需如常办理申根签证。

目前中国护照持有人可以免签进入的国家和地区一共有36个，包括哈萨克斯坦、摩洛哥、格鲁吉亚、泰国和阿联酋等。此外还有38个国家/地区可以给中国公民办理落地签证，包括卡塔尔、埃及、沙特阿拉伯、柬埔寨、尼泊尔等。

根据护照签证资讯网站visaindex的护照排名，可以免签入境最多国家——也就是人们常说“最好用”的护照是新加坡护照，韩国护照仅次之。并列第三名的是瑞典、英国、芬兰、法国、意大利、日本和西班牙护照。德国和卢森堡、丹麦、荷兰护照并列排名第四。中华人民共和国护照排名第67。香港特别行政区护照排名第20，台湾护照则排在第34名。



（综合报道）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。