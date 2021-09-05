单性生殖：无需交配也能繁殖后代？

（德国之声中文网）意大利撒丁岛 Cala Gonone 水族馆的科学家们说，近日，一条在只有雌鲨鱼的池子里生活了 10 年的雌狗鲨诞下一幼鲨。

该水族馆新闻团队告诉德国之声，目前正等待 DNA 分析结果，以确认所发生的确是“孤雌生殖”。

为了生育，大多数物种均需精子与卵子结合，鲨鱼亦然。但有些动物可完全单性繁殖，俗称“孤雌生殖”（parthenogenesis）。 此称谓源于希腊文“parthenos”，意为“处女”，和“Genesis”，意为“起源”。

意大利撒丁岛 Cala Gonone 水族馆所发生的“完美受孕”事件可能是人工饲养狗鲨情况下的首次。其实，就鲨鱼而言，“孤雌生殖”并非孤例，它在多种鲨鱼那里发生过。

不过，芝加哥菲尔德博物馆（Field Museum）研究鲨鱼交配习性的科学家费尔德海姆（Kevin Feldheim）说，学界仍不了解这种情况发生的频率。他在接受德国之声采访时指出，“我们不知道它有多普遍，我们看到的少数例子大多发生在水族馆环境中。”

少数例子大多发生在水族馆环境中

根据菲尔德博物馆的一项研究报告，在小齿锯鳐（一种鳐鱼）的野生种群中有孤雌生殖现象。费尔德海姆说，这是首次发现通常以传统方式与配偶一起繁殖的脊椎动物在野外无性繁殖的实例。

有雌无雄

费尔德海姆解释说，在鲨鱼中，单性繁殖通常在一种称为“自体孤雌生殖”过程发生。其间，在卵子发育过程中，会产生一个卵子和其它三种称为”极体”的物体。这些极体一般只被雌性重新吸收。当极体之一具有与卵子相同数量的遗传物质并使其受精时，便会出现孤雌生殖。

2017 年，澳大利亚科学家在《自然》杂志上发表了一项研究结果，证实两条雌性斑马鲨自己产仔——无雄性参与。根据该项研究，与雄性伴侣分离后，年长的雌性鲨鱼在第一年未产卵，而在第二年，水池里便增加了她的前任伴侣的一个“女儿”。两年后，母鲨又独自产下３条幼鲨，而”女儿“也生下一条。

科学家费尔德海姆认为，缺乏配偶可能是单性繁殖的原因。他总结道：“我们认为，没有雄性这一情况肯定会触发孤雌生殖。不过，除此之外，我们对相关机制毫无所知。”

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