2015年，内蒙古作曲家蒙柯卓兰受德国之声委托为贝多芬音乐节创作了交响乐Amila,意为“火中重生”。这部作品由蒙柯卓兰自己的乐队“蒙古症”和德国联邦青年交响乐团一起在贝多芬音乐节上举行了首演。

作曲家蒙柯卓兰

蒙柯卓兰的家庭来自内蒙古，但她在北京长大，曾在中央音乐学院附中及大学攻读作曲专业，后又留学法国，在巴黎高等师范音乐学院取得高级作曲家文凭。

蒙柯卓兰不仅创作室内乐，也在电影音乐领域表现不俗。请听“蒙古症乐队”与德国青年交响乐队的联袂演出。

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