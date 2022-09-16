 “卑微”的普京与中俄关系的局限性 | 媒体看中国 | DW | 16.09.2022

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“卑微”的普京与中俄关系的局限性

习近平与普京周四在乌兹别克斯坦的会晤引起各界高度关注。普京罕见承认中国对俄罗斯在乌克兰的军事行动存有“疑问和担忧”，中国在声明中则与俄罗斯不同调。国际媒体和政治分析家认为，乌克兰战争暴露了中俄关系的局限性。

China Peking | Wladimir Putin und Xi Jinping Februar 2022

（德国之声中文网）中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京周四在乌兹别克举行会晤。这是习近平自新冠疫情爆发后第一次外访，也是乌克兰战争爆发后普京与习近平的会面。两人在会晤时讨论了乌克兰危机、台湾问题、中俄伙伴关系等议题。尤其引起国际媒体关注的是，普京罕见公开承认，中国对俄罗斯在乌克兰的军事行动存有"疑问和担忧"，而中国在声明中只字未提乌克兰。

《纽约时报》周五发表题为"习近平对乌克兰战争的'担忧'凸显中俄关系局限性"的文章，开头便指出，"这是一个虽然比较隐晦但值得注意的表态，表明莫斯科缺乏其在世界舞台上最大、最具影响力的伙伴的全力支持。" 

在俄罗斯出兵乌克兰的几周之前，习近平在北京与普京会晤后曾在声明中表示，中俄合作"没有上限"。时隔数月，中方的态度出现微妙转变。《纽约时报》写道，普京和习近平并没有在会晤时表现出对抗西方的"欧亚团结"，公开讲话时的言论也有出入，习近平更只字未提乌克兰。随着西方扩大对俄罗斯的制裁，普京周四看到习近平明显拒绝公开支持他对乌克兰的战争。

报道引述约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授谢尔盖·拉琴科分析称，中国在会后的声明中表示"愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性"，其弦外之音似乎是向俄罗斯发出谴责，"他们的行为不像一个大国，他们正在制造不稳定"。

《华尔街日报》则引述前美国外交官、保卫民主基金会（FDD）高级中国研究员辛格尔顿（Craig Singleton）指出，中国在会议简报中未提到乌克兰，显示出尽管俄罗斯在乌克兰的攻势陷入停滞，北京无意加强对莫斯科的支持。

卡内基国际和平研究院研究副主任、前美国副助理国务卿方艾文(Evan Feigenbaum)也对该报表示，"与俄罗斯建立战略伙伴关系对习近平来说事关重大，但如果他走得太远，有可能破坏与一些中亚国家的关系，这些国家对俄罗斯在乌克兰的战争持警惕态度。"

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

政治新闻网站Politico分析称，与莫斯科的关系正迫使习近平走在钢索上。"虽然他在对抗美国和北约时看到俄罗斯的价值，但他不希望疏远华盛顿或欧盟，以至于他可能因为被认为帮助俄罗斯的战争，而面临制裁或其他经济问题。"

半岛电视台则指出，此次会面似乎突显了分析人士所说的普京与习近平之间"日益不平等的关系"。

半岛电视台周五报道称，"深陷乌克兰的军事泥潭、俄罗斯经济受到的制裁浪潮以及在国际社会上的日益孤立"都意味着普京在与习近平的会晤中"不得不保持'卑微'的姿态"。

"分析人士称，尽管普京强调了用亚洲替代'由西方主导的病态政治和经济秩序'的重要性，但是，在一个由亚洲主导的未来中，这位俄罗斯领导人的地位与其说是一位富有远见的领导人，还不如说是一个附庸。"

报道还引述多伦多大学政治学副教授席瓦·古尼茨基表示，中国高度依赖与西方的贸易，因此不会在新冠疫情之后作出任何危及经济重建的事情。古尼茨基认为，中国会继续口头支持普京，但仍将"对冲"与俄罗斯的进一步合作。

澳大利亚智库洛伊研究所的非常驻研究员波波·洛则对半岛电视台表示，"乌克兰战争暴露了中俄关系的局限性，而不是为两国关系的扩张奠定了基础。"他也指出，中俄的根本区别在于，中国希望"投资全球秩序"，在其中发挥更大的主导作用，而普京则专注于"破坏性力量"和"彻底推翻"当前的国际秩序。波波·洛不看好中俄关系的长期前景，认为中俄关系不会被推进到新的合作轨道。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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