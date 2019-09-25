协议来了？特朗普：可能比你想得早

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週三 (9月25日) 表示，中美可能很快达成贸易协议，时间或许会比外界预期的早。他在纽约向记者说：「他们（中国）非常渴望达成协议...那可能比你想像得早发生。」

中美贸易谈判已经持续接近15个月，特朗普称与日本首相安倍晋三签订有限度贸易协议后，就很有机会跟中国谈拢。特朗普形容中国一直想要善待他，双方进行了「非常好的对话」。他说﹕「你知道为甚麽他们想要协议吗？因为他们正在流失职位，供应链快要死了。而且很多企业正在离开中国，搬去包括美国在内的其他地方。」

特朗普也强调，美国获得数以10亿元计的关税收入，中国已经再度开始採购牛肉和猪肉等美国农产品，他形容猪肉的採购量非常大。「他们很希望也应该达成协议，但现在的问题是，我们想不想要协议呢？」

特朗普发表这番言论前一天，在联合国大会上批评中国，声称他本人不会接受中美谈判得出的「坏协议」。

10月初进行的高级别贸易谈判将在美国举行，中国副总理刘鹤、美国财长姆努钦和贸易代表莱特希泽会再度聚头，美方早前曾经表示有可能朝「过渡协议」方向努力。

美国贸易代表莱特希泽告诉记者﹕「在这个阶段应该建立信心和展示良好意愿，我认为我们正在如此做。...如果取得好协议，总统会想要协议，否则我们会实施关税政策。」

李芊/夏立民 (路透社)