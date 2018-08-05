协助枪击犯取得枪枝 暗网营运者遭判六年徒刑

(德国之声中文网) 德国卡尔斯鲁厄地方法院以过失杀人、过失伤人及协助非法枪枝与毒品交易起诉这名31岁的男子。法官莱得克 (Holger Radke) 形容该事件为德国自二战以来最严重的犯罪事件之一。

莱得克指控该男子对其他人如何透过他的平台进行非法枪枝与毒品交易毫不在乎，认定他的态度有问题。根据媒体报导，该男子拥有信息工程学位，曾在2013年到2017年六月间经营一个名为「暗网上的德国」的平台。他之前曾表示不在乎其他用户在他的平台上进行毒品买卖，并强调他假设在平台上贩售的枪枝都是假的。

法官认为，虽然建立一个用户可匿名沟通的平台并不违法，但再单纯的人都得对匿名沟通的潜在风险有所警觉。在谈到被告与慕尼黑枪击案凶手之间的关系时，莱得克表示:「如果没有该平台，凶手无法取得枪枝并犯案。」

莱得克也同意该州检察官的看法，认为法院在判定暗网营运者与其用户所犯罪行之间的关系时，是无前例可循的。他指出，法院必须仰赖一战前的法律来作出判决，并呼吁议员应该立即立法，将营运此类涉罪网站判为违法。

通过暗网将枪枝与弹药卖给慕尼黑枪击案凶手的一名33岁男子，今年一月已被慕尼黑地方法院处以七年有期徒刑。在那场枪击案中，18岁的David S.在慕尼黑一间购物中心开枪扫射，在射杀了九个人之后举枪自尽。

杨威廉/叶宣 (美联社、德新社)