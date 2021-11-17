《华邮》社论版主编去世 生前关注中国人权

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》（The Washington Post，简称《华邮》）的社论版主编海亚特（Fred Hiatt）在纽约去世，享年66岁。他11月24日在纽约探望女儿时心脏骤停、陷入昏迷，之后再没有醒来。海亚特在《华邮》工作了40年。

《华邮》称，在过去20年里，海亚特几乎撰写或编辑了该报发表的所有未署名社论，每年超过1000篇，还从事了该报专栏版的编辑工作。

“在过去20年里，海亚特的领导使《华邮》社论版成为新闻行业中最有影响力的版面”，该报出版人兼首席执行官莱恩（Frederick J. Ryan Jr.）在发给员工的声明中说，他给予了海亚特高度评价，称他的影响力遍布全球，“很少记者能与他的理想主义和对全世界民主和人权事业的全力奉献相媲美”。

亚马逊公司创始人、《华盛顿邮报》的大股东之一贝索斯（Jeff Bezos）也发推特，悼念海亚特。

美联社的报道指出，在担任《华邮》社论版主编期间，海亚特努力保持该报的传统立场，包括支持民权、财政责任、国际人权。而他也并非全无争议。针对2001年的911事件，他和副手针对这场恐怖袭击发表了社论，将其比作珍珠港事件。批评者后来谴责海亚特助力美国发动伊拉克战争。

在华语圈，海亚特也有一定的知名度。美联社报道称，他领导下的《华邮》社论部向中国发出呼吁，要求允许异议声音、释放政治犯。

他曾经撰写小说《九天》（Nine Days），这部小说的灵感来源是中国民运活动家王炳章在越南遭绑架的经历，旨在揭示中国和越南的人权问题。

此外，海亚特也曾发表多篇针对中国的评论，其中最后一篇是在11月14日他陷入昏迷10天前，标题为《Opinion: China is perfecting a 21st-century method of destroying an entire people》，批评北京对维吾尔人的打压，称之为“21世纪的种族灭绝方式”，“可能不那么畸形，也更加隐蔽“。该评论呼吁美国总统拜登，将新疆问题作为他与中国领导人对话时的首要议程，同时批评可口可乐这样的奥运赞助商在强调其核心价值观时，对发生在新疆的一切却视而不见。

在海亚特去世的当天12月6日，美国正式宣布，对北京冬奥进行外交抵制。

（华盛顿邮报，美联社）

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