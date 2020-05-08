《华邮》：特朗普政府讨论重启核试验

（德国之声中文网）美国《华盛顿邮报》周五报道，特朗普政府正讨论是否进行1992年来首次的核试验，以对俄罗斯和中国起威慑作用。

然而，重启核试验不仅将大幅偏离美国的国防政策，还将提高其他核武国家的筹码。一名分析人士对《华邮》表示，美国若展开核试验将开启史无前例的核军备竞赛。

报道引述了一名资深行政官和两名前任官员指出，重启核试验的讨论已经在5月15日举行。

此前不久，美国官员曾怀疑俄罗斯和中国在进行"低当量"核试验 。俄罗斯和北京双双否认指控，而美国也没有提出实际证据。

该名不愿具名的资深行政官员表示，鉴于美国正寻求与俄罗斯和中国就核武达成三边协议，展现华盛顿的"快速测试"能力将会是实用的谈判策略。

据《华盛顿邮报》报道，该次会议并未达成任何协议；至于相关讨论是否仍将持续，几名消息人士的说法存在分歧。该名资深行政官员表示，提案"正在持续进行中"；另一名知情者则表示，会议最终决定采取其他措施来应对俄中构成的威胁，以避免重启核试验。

反对核扩散活动人士立即对此做出谴责。美国军备控制协会（Arms Control Association）执行主任金博尔（Daryl Kimball）对《华盛顿邮报》表示："这将打响前所未有的核军备竞赛的第一枪。"此外，金博尔认为此举会干扰与朝鲜领导人金正恩的谈判，后者或将不再认为有必要暂停核试验。

法新社指出，特朗普政府一再动摇美国的国防政策。在《华盛顿邮报》的报道出刊前一天，特朗普刚刚宣布计划退出与俄罗斯的《开放天空条约》（Open Skies Treaty）。该条约的存在原是为了提高军事透明度并建立互信。这是特朗普上任后废除的第三个军备控制协议。

俄罗斯则表示将继续遵守这已有18年历史的协议。该协议旨在让各国每年能对另一成员国展开特定次数的飞行监视，借此降低战争风险。

欧洲多国也呼吁特朗普重新考虑退出协议的决定。

最近数周，11月即将竞选连任的特朗普对中国的措辞愈发强硬，不断批评北京应对新冠疫情的方式。特朗普多次对这个美国的主要经济竞争对手做出空泛威胁，中国则否认了他的所有指控。

本月稍早之前，特朗普曾向俄罗斯呼吁将中国纳入新军控谈判。他对俄罗斯总统普京表示，应该避免"昂贵的军备竞赛"。

特朗普的国防政策已非第一次引起人们对战争风险提高的担忧。今年二月，美国国防部宣布，美国海军在潜艇上部署了配备低当量核弹头的新型短程导弹，作为对俄罗斯测试类似武器的回应。

张筠青/王凡（法新社、华盛顿邮报）