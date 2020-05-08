 《华邮》：特朗普政府讨论重启核试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

《华邮》：特朗普政府讨论重启核试验

《华盛顿邮报》引述消息人士称，华盛顿正讨论是否进行1992年以来的首次核试验，以制衡中国与俄罗斯。分析家认为，美国若重启核试验将打响核军备竞赛的第一枪。

USA Donald Trump in Charlotte, North Carolina (Reuters/C. Barria)

（德国之声中文网）美国《华盛顿邮报》周五报道，特朗普政府正讨论是否进行1992年来首次的核试验，以对俄罗斯和中国起威慑作用。

然而，重启核试验不仅将大幅偏离美国的国防政策，还将提高其他核武国家的筹码。一名分析人士对《华邮》表示，美国若展开核试验将开启史无前例的核军备竞赛。

报道引述了一名资深行政官和两名前任官员指出，重启核试验的讨论已经在5月15日举行。

此前不久，美国官员曾怀疑俄罗斯和中国在进行"低当量"核试验 。俄罗斯和北京双双否认指控，而美国也没有提出实际证据。  

该名不愿具名的资深行政官员表示，鉴于美国正寻求与俄罗斯和中国就核武达成三边协议，展现华盛顿的"快速测试"能力将会是实用的谈判策略。

据《华盛顿邮报》报道，该次会议并未达成任何协议；至于相关讨论是否仍将持续，几名消息人士的说法存在分歧。该名资深行政官员表示，提案"正在持续进行中"；另一名知情者则表示，会议最终决定采取其他措施来应对俄中构成的威胁，以避免重启核试验。

反对核扩散活动人士立即对此做出谴责。美国军备控制协会（Arms Control Association）执行主任金博尔（Daryl Kimball）对《华盛顿邮报》表示："这将打响前所未有的核军备竞赛的第一枪。"此外，金博尔认为此举会干扰与朝鲜领导人金正恩的谈判，后者或将不再认为有必要暂停核试验。

Russland Atomwaffentest - Test der Burevestnik-Atomrakete (picture alliance/dpa/Ministry of defence of the Russian Federation)

专家担忧，美国若重启核试验将引爆核军备竞赛

法新社指出，特朗普政府一再动摇美国的国防政策。在《华盛顿邮报》的报道出刊前一天，特朗普刚刚宣布计划退出与俄罗斯的《开放天空条约》（Open Skies Treaty）。该条约的存在原是为了提高军事透明度并建立互信。这是特朗普上任后废除的第三个军备控制协议。  

俄罗斯则表示将继续遵守这已有18年历史的协议。该协议旨在让各国每年能对另一成员国展开特定次数的飞行监视，借此降低战争风险。

欧洲多国也呼吁特朗普重新考虑退出协议的决定。

最近数周，11月即将竞选连任的特朗普对中国的措辞愈发强硬，不断批评北京应对新冠疫情的方式。特朗普多次对这个美国的主要经济竞争对手做出空泛威胁，中国则否认了他的所有指控。

本月稍早之前，特朗普曾向俄罗斯呼吁将中国纳入新军控谈判。他对俄罗斯总统普京表示，应该避免"昂贵的军备竞赛"。

特朗普的国防政策已非第一次引起人们对战争风险提高的担忧。今年二月，美国国防部宣布，美国海军在潜艇上部署了配备低当量核弹头的新型短程导弹，作为对俄罗斯测试类似武器的回应。

张筠青/王凡（法新社、华盛顿邮报）

DW.COM

美报告：中国疑在新疆秘密核试

就在中美为新冠疫情问题唇枪舌剑之际，美国国务院一份最新报告揭露，北京疑似违反国际协议。这可能令双边关系进一步激化。 (16.04.2020)  

美国宣布退出《开放天空条约》

美国将退出一项国际空中侦察协议，理由是“俄罗斯不遵守”。该条约的34个签字国承诺，允许它国非武装侦察机飞经本国领空。 (22.05.2020)  

美吁中加入核武对谈 北京无动于衷

五个签署《不扩散核武器条约》的国家预计下个月在伦敦展开新一轮的核武对谈，但是美国却在本周，呼吁中国加入美国与俄罗斯计划在莫斯科所举行的三方核武对谈。美国表示，国际社会急需中国投入相关对话。不过中国目前拒绝接受美国的邀请。 (22.01.2020)  

相关内容

Berlin Protest gegen Auflösung des INF-Vertrages

特朗普强调裁军协议应纳入中国 08.05.2020

美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通话，纪念二战欧洲胜利日75周年。眼看美俄之间的削减戰略武器條約即将到期，他再次向俄方表达希望纳入中国的想法。

USA Donald Trump in Charlotte, North Carolina

美国宣布退出《开放天空条约》 22.05.2020

美国将退出一项国际空中侦察协议，理由是“俄罗斯不遵守”。该条约的34个签字国承诺，允许它国非武装侦察机飞经本国领空。

USA | Trump kündigt Entwicklung von „Super-Duper-Rakete“ an

特朗普宣称研发“一级棒 超级牛”超高音速导弹 16.05.2020

俄罗斯军方于2019年末发射了新型高超音速导弹。美国总统特朗普现在想研发一种新型导弹进行对抗，特朗普称，该超级导弹的飞行速度是其他国家高超音速导弹的三倍。

广告

媒体看中国

Protest gegen die Regierung in Hongkong (picture-alliance/NurPhoto/Y. K. Yeung)

德语媒体：比起新冠 北京更惧怕香港自由

两会第一个周末的德语媒体，整齐的把关注重点都放在了中国人大为香港国安立法的事情上。对于德媒来说，新的立法标志着“一国两制”寿终正寝，自由香港从此不再。  