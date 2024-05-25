本届戛纳电影节迎来了华语电影的重磅回归：多部华语片入围官方单元，多名中国第六代导演代表人物齐聚一堂。在有导演感慨中国审查变少的同时，依旧有入围影片或将无法在中国上映。

（德国之声中文网）第77届戛纳国际电影节于5月14日至25日举行，多部华语影片入围官方单元：中国导演贾樟柯执导的《风流一代》入围主竞赛单元；香港导演陈可辛执导的影片《酱园弄》作为非竞赛单元影片本周五在戛纳首映；中国导演管虎的新作《狗阵》获得“一种关注”单元最佳影片奖；中国导演娄烨新片《一部未完成的电影》入围特别展映单元；香港导演郑保瑞的《九龙城寨之围城》入围午夜展映单元。

美国行业杂志《好莱坞报道》本月早些时候在一篇以“中国电影盛大回归戛纳”为题的报道中写道：继2023年部分回归后，中国电影重磅回归今年第77届戛纳电影节。报道指出，电影节总监弗雷莫 (Thierry Frémaux) 上个月坦言：“过去三、四年里，世界电影舞台鲜有中国电影的身影。”但他同时强调，其团队现在可以享受“中国这个电影大国回归的满足感”。

第六代导演集结戛纳

由于贾樟柯、管虎和娄烨均是中国第六代导演的代表人物，也有影评人将此次电影节称为中国第六代导演集结的一次电影节。第六代导演一般指20世纪80年代中后期进入北京电影学院导演系，90年代后执导电影的一批导演。在外界看来，第六代导演更具鲜明独立意识，更加关注个体生命。

《风流一代》剧照 图像来源: CAP/TFS/IMAGO

作为戛纳电影节的“常客”，今年已是贾樟柯导演第六次竞争金棕榈奖。据《好莱坞报道》报道，贾樟柯谈到此次的感受时表示：“对我来说，来戛纳放映我六年来的首部电影——特别是在新冠疫情的艰难岁月之后——让我感觉我终于回到了电影界。”

管虎：审查变少

法新社在本周六的相关报道中介绍，管虎曾执导过战争题材史诗电影《八佰》等近年来在中国卖座的大片，而他此次的新片则回归了自己的独立风格。他对法新社说：“当我们拍摄一些小人物的电影时，压力就会减少，电影也会变得更真诚。”

《狗阵》讲述了一个男人在狱中服刑后回到家乡的故事，与管虎的商业片中挥舞国旗的爱国主义风格大相径庭。管虎透露，现在中国电影业的审查明显变少了。他告诉法新社记者：“几年前，这（审查）可能会妨碍我的工作……但我发现近年来（审查方面）有了明显改善。如今，市场决定一切。”他还表示，国际艺术节对外交至关重要。“与不同文化的交流非常重要。但如果我们真的想相互了解，我们就需要去国外拍摄电影，同时也让外国人来中国拍摄。这是我的一个愿望”，他如是补充道。

中国导演管虎（左三）的新作《狗阵》获得“一种关注”单元最佳影片奖 图像来源: Gao Jing/Xinhua/IMAGO

“女权”大片

在这篇题为“中国携女权大片重回戛纳”的报道中，法新社注意到，电影《酱园弄》在中国社交媒体上引发热议，这主要归功于该片的演员阵容：除了有因出演《卧虎藏龙》而蜚声国际的章子怡以外，还有雷佳音、杨幂和易烊千玺等知名演员。

《酱园弄》的故事改编自上世纪40年代在上海引发轰动的真实凶杀案。章子怡在片中饰演主角詹周氏，这名在不幸婚姻中的勇敢女性被控杀夫碎尸。该案件引发了社会各界对女权问题的关注。法新社也提及，女权运动在中国不断遭到打压的现状。

《一部未完成的电影》 无法在中国上映？

同样是在戛纳首映的《一部未完成的电影》的主题就是中国当局疫情期间采取的严厉措施。这部纪录剧情片讲述了2020年初一个电影摄制组在武汉附近聚会的故事。其中一人病倒后，其他人被强行关在酒店房间长达数月。该片在新加坡和德国制作。法新社预计，由于中国严格的审查制度，该片不太可能在中国上映。德国之声记者也注意到，在中国官媒此次有关戛纳电影节华语片的报道中，《一部未完成的电影》鲜被提及。

娄烨（中）新片可能无法在中国上映 图像来源: Alberto Terenghi/ZUMA Press/IMAGO

此外，在戛纳电影节旨在培养新人的电影基石单元，北京电影学院的丛希文凭借短片《将爱放逐》入围。中国青年导演李蔚然的《在水一方》则入围短片单元。美籍华裔导演曾佩裕的《蓝色太阳宫》和美籍台裔导演王凯民的《虫》也入围了戛纳平行单元影评人周单元。今年电影节推出了一个全新的沉浸式作品竞赛单元，台湾导演周东彦的《穿越雾中》入选。台湾与新加坡和法国合作出品的《白衣苍狗》则入选导演双周单元。



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