华裔教授与中国军方合作 丹麦校方不知情

（德国之声中文网）路透社独家报道，丹麦哥本哈根大学终身教授张国捷受雇于中国基因行业巨头华大基因集团(BGI)。华大资助了该大学的数十名研究人员，并且将其欧洲总部设在哥本哈根大学的校区内。

报道称，张国捷及他指导的一名学生与解放军实验室合作，研究猴子在极端海拔环境下的脑部情况，并且开发新药物避免脑部损伤。路透社指出，这是解放军在边境地区高原作战的优先事项。

2020年1月，张国捷团队与一名解放军少将共同发表相关论文。哥本哈根大学生物学系主任克罗尔（Niels Kroer）对路透社表示，校方对论文共同作者包括中国军方研究机构人员并不知情。

张国捷也坦承他并未知会校方，因为大学没有要求研究人员告知论文共同作者名单，而校方也证实了这一点。华大基因集团称，该项与解放军实验室合作的研究"并非出于军事目的"，大脑研究是理解人类疾病的关键领域。中国遗传资源与进化国家重点实验室则在其网站公告中写道，低气压所导致的缺氧好发于青藏高原区域，这严重阻碍了当地的基础设施建设、扶贫、经济开发和国防建设。该研究对国防及民用皆有裨益。

欧美担忧敏感技术转移中国

近年来，美国对于中国融合军事和民用技术，以及大学向中国转移敏感技术可能有助其军事发展的担忧加剧。华盛顿上月同意与欧盟在新成立的美国-欧盟贸易和技术委员会框架下就此议题进行合作。美国国防部报本月发表的中国军力报告也曾指出，中国利用生物技术提升士兵表现。

这起发生在哥本哈根大学的事件显示，中国对具有军事用途的生物技术的追求已成为欧洲大学面临的问题。

欧委会表示正在制定关于高等教育机构"应对外国干预"的指导方针。荷兰莱顿大学亚洲研究中心（Leiden Asia Centre）2020年则曾在一份报告中指出，欧洲至少有五个国家对于与中国的研究合作风险感到担忧。包括哥本哈根大学在内的多家大学长期以来与中国科学界有着密切联系。

资助张国捷部分研究工作的哥本哈根大学以及两个大型丹麦基金会表示，直到其中一个基金会看到中国军方被错误列入猴子研究的赞助名单，他们才注意到中国军方参与其中。该份论文称，这项研究获得中国政府及军方资助。

丹麦情报机构警告“外国干涉”学术研究

丹麦情报机构PET五月曾警告，丹麦多家大学无意中参与外国军事研究恐构成国家安全风险。PET在一份报告中提及"一些间谍活动和其他外国干涉"，以及一名学生与中国军事大学工程师共同撰写了关于5G技术报告。但PET拒绝对特定案件进行评论。

丹麦高等教育和科学部拒绝就该份研究置评，但表示出口管制规定适用于一些军民两用技术。该部门已经对国际研究合作的风险进行广泛评估，预计明年初结束。丹麦商业局则称，多数类型的基因技术并不在出口管制清单上。

哥本哈根大学研究和创新副主任布林克曼（Kim Brinckmann）表示，针对合作的"道德及安全政策限制"的审核预计将对各大院校带来新规，并且更注意风险。布林克曼同时表示："我们很骄傲张教授能作为我们非常出色的研究人员之一。" 但校方并未就华大提供了多少资金做回应。

中国外交部呼吁丹麦机构"摒弃意识形态偏见，停止无端指责和抹黑"，理性对待两国科研合作，为两国关系发展和务实合作积蓄正能量。

（路透社）

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