 华裔导游被控中国特工 美国饭店成情报交换地点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

华裔导游被控中国特工 美国饭店成情报交换地点

美国联邦检察官周一(9月30日)表示，一位旧金山的华裔导游被指控是中国政府的特工，将美国的国安机密以加密的方式交给北京。

Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

（德国之声中文网）联邦检察官在周一上午的新闻发布会上说，彭学华（音译，又名爱德华·彭）周五在加利福尼亚州海沃德的旧金山郊区被捕。 同一天美国地方法官开庭拒绝给予保释。

检察官安德森（David Anderson）说：「本案所指控的行为是古老的间谍和现代技术的结合。 」他说，本案双方是透过秘密地点传递讯息，而不需要直接会面以保持行动的机密性。

56岁的彭学华因利用在加州的纽瓦克（Newark）、奥克兰（Oakland）及乔治亚州哥伦布 (Columbus) 等地的秘密地点来传递情报、付款给线人以及将带有美国国家机密讯息的记忆卡携带到北京，而遭起诉。

起诉书中表示，彭学华在2015年到2018年间，多次在收到中国官员的指令后，透过秘密线人取得机密情报，并将这些情报回传给中国官员。 彭学华原是位于旧金山「美国旅游与旅行」(U.S. Tour and Travel) 公司的老板，而他被指控付款1万至2万美元给线人，要求他们保存记忆卡中的美国机密情报。

在犯案期间，彭学华会订好饭店房间，并将钥匙留在前台。 当线人抵达时，便会用该钥匙进入房间，并将装有机密情报的记忆卡置于房内，并把装有现金的信封带走。 彭学华在拿到记忆卡后，便会亲自回到北京，将情报数据转交给中国政府官员。

路透社报导，美国联邦调查局一名情报人员在2015年3月开始监视彭学华的一举一动。 联邦调查局情报员佛卡斯 (Spiro Fokas) 表示，彭学华熟知间谍的基本作案技巧，并知道自己是在替中国的情报单位执行任务。 起诉书还说，中国的情报单位掌控彭学华公司的一切，并随时打算在彭学华不配合的情况下，斩断他公司的一切。

彭学华如果被起诉的话，将面临最高10年的刑期，及25万美元的罚金。 他将在10月2日重新出庭受审。

杨威廉/罗法 (路透社等)

DW.COM

拿「礼物」当中国间谍 美前国务院员工认罪

在美国国务院工作超过15年的克莱本2017年遭美国司法部以妨碍司法调查及向联邦调查局提供伪证起诉，而她当年曾在庭上做出无罪辩护。 然而，周三此案出现大逆转。 (25.04.2019)  

向北京出售机密情报 前中情局官员获刑20年

一名前中情局官员因为向中国特工出卖“最高机密”情报而被判处20年监禁。华盛顿方面表示，这种叛国罪行折射出情报界令人担忧的一个趋势，即越来越多的前情报官员被中国锁定并施以金钱的诱惑。 (18.05.2019)  

相关内容

Andrews Air Force Base | Donald Trump spricht zur Presse

特朗普称泄密者"接近于间谍" 重磅文件再曝光 27.09.2019

美国接连公布内部文件：先是5页的特朗普与泽连斯基通话记录，现在是9页的"告密者"申诉信。特朗普重申与乌克兰总统的谈话"是完美的"。美媒则公布一段私人活动上的录音，其中特朗普称为告密者提供信息的人"接近于一个间谍"。

In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang

英媒称中国官方不批准杨恒均见律师 30.09.2019

英国《卫报》报导，上个月正式被以间谍罪起诉后，澳籍华裔作家杨恒均目前被关押在北京一个看守所内，无法与外界联络，不许接触律师。当局甚至告诉杨恒均他可能因间谍罪面临死刑。

Wladimir Putin

普京身边曾有前中情局间谍？ 10.09.2019

据多家美国传媒报道，一名美国中央情报局线人曾长期卧底克里姆林宫。不过，远为有意思的还是这个问题：此人何以在2017年被撤走了？特朗普口风不严是个中原因吗？

广告

评论分析

China Symbolbild Xi Jinping und Mao (Getty Images/AFP/G. Baker)

客座评论：拥抱毛泽东的习近平能否成功?

在毛泽东之后最为强势的领导人习近平统治之下，中华人民共和国迎来建国70年。汉学家林培瑞认为，这一统治模式继续成功或突然崩溃，对于人类社会而言恐怕都不会是什么太好的消息。  