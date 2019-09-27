华裔导游被控中国特工 美国饭店成情报交换地点

（德国之声中文网）联邦检察官在周一上午的新闻发布会上说，彭学华（音译，又名爱德华·彭）周五在加利福尼亚州海沃德的旧金山郊区被捕。 同一天美国地方法官开庭拒绝给予保释。

检察官安德森（David Anderson）说：「本案所指控的行为是古老的间谍和现代技术的结合。 」他说，本案双方是透过秘密地点传递讯息，而不需要直接会面以保持行动的机密性。

56岁的彭学华因利用在加州的纽瓦克（Newark）、奥克兰（Oakland）及乔治亚州哥伦布 (Columbus) 等地的秘密地点来传递情报、付款给线人以及将带有美国国家机密讯息的记忆卡携带到北京，而遭起诉。

起诉书中表示，彭学华在2015年到2018年间，多次在收到中国官员的指令后，透过秘密线人取得机密情报，并将这些情报回传给中国官员。 彭学华原是位于旧金山「美国旅游与旅行」(U.S. Tour and Travel) 公司的老板，而他被指控付款1万至2万美元给线人，要求他们保存记忆卡中的美国机密情报。

在犯案期间，彭学华会订好饭店房间，并将钥匙留在前台。 当线人抵达时，便会用该钥匙进入房间，并将装有机密情报的记忆卡置于房内，并把装有现金的信封带走。 彭学华在拿到记忆卡后，便会亲自回到北京，将情报数据转交给中国政府官员。

路透社报导，美国联邦调查局一名情报人员在2015年3月开始监视彭学华的一举一动。 联邦调查局情报员佛卡斯 (Spiro Fokas) 表示，彭学华熟知间谍的基本作案技巧，并知道自己是在替中国的情报单位执行任务。 起诉书还说，中国的情报单位掌控彭学华公司的一切，并随时打算在彭学华不配合的情况下，斩断他公司的一切。

彭学华如果被起诉的话，将面临最高10年的刑期，及25万美元的罚金。 他将在10月2日重新出庭受审。

杨威廉/罗法 (路透社等)