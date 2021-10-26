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华盛顿哥伦比亚特区是美利坚合众国的首都，位于美国东岸。中文简称华府。
华盛顿是大多数美国联邦政府机关、与各国驻美大使馆的所在地，也是世界银行、国际货币基金、美洲国家组织等国际组织总部的所在地。
在中文里，“华盛顿”也常常指美国西北部的华盛顿州，或是美国开国总统乔治·华盛顿。
据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
一段时间以来，台海局势变得一触即发。北京方面的文攻武吓不断加码，台湾总统蔡英文也一再强调台湾捍卫自由民主的决心。而对于美国总统拜登来说，台湾也变成了一个非常棘手的难题。
英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？
美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
两岸局势因中国军机近日频繁「扰台」而更加紧张。拜登在发表此谈话前，华盛顿要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预。而这次拜登口中的协议是指什么呢?
美英澳结成安全同盟，目标直指中国。但政论家邓聿文认为，华盛顿此举伤害盟友（法国），刺激北京，从长远来看是否真的有利于遏制中国，尚未可知。
对于《华盛顿邮报》记者披露美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两度致电中国军方高层，要中国别因特朗普选举失利而担忧中美开战一事，特朗普在接受Newsmax采访时作出回应：如果这是真事，那米利应该以叛国罪论处。
在华邮披露美国参联会主席米利曾两度密电解放军高官後，呼吁解雇他的呼声四起，但拜登15日透过白宫发言人为米利进行辩护，强调他对米利「完全信任」。
根据拜登总统的一项指令，美国所有联邦雇员及与政府有业务往来的承包商员工均须接种 COVID-19新冠疫苗。华盛顿还将要求雇员100以上的企业必须确保员工接种疫苗或定期接受检测。
中国新任驻美大使秦刚表示，中国从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心，但他同时也敦促美方“不要触碰和挑战中方的红线”。
阿富汗的混乱局面令美国的国际形象大受影响，对台湾而言，美国还是一个值得信赖的盟友吗？一旦北京武力攻台，华盛顿会出手相救吗？
美国驻德国外交人员中似乎也出现了神秘的哈瓦那综合症症状。《华尔街日报》报道说，其中至少有两人不得不送医治疗。
美国高阶官员表示，美国副国务卿谢尔曼访问中国期间将告诉北京，美国愿意与中国竞争，但需要有公平的条件以及规则来确保竞争不会演变为冲突。
巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。
美国政府首次发布香港商业警告，提醒美国企业警惕香港《国安法》实施后造成的风险。华盛顿同时宣布制裁7名香港中联办副主任。北京和香港随即严辞回应。
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