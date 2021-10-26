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华盛顿

华盛顿哥伦比亚特区是美利坚合众国的首都，位于美国东岸。中文简称华府。

华盛顿是大多数美国联邦政府机关、与各国驻美大使馆的所在地，也是世界银行、国际货币基金、美洲国家组织等国际组织总部的所在地。 在中文里，“华盛顿”也常常指美国西北部的华盛顿州，或是美国开国总统乔治·华盛顿。

SWITZERLAND-ZURICH-CHINA-YANG JIECHI-U.S.-NATIONAL SECURITY ADVISOR-MEETING (211006) -- ZURICH, Oct. 6, 2021 (Xinhua) -- Yang Jiechi (1st R), a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Foreign Affairs Commission of the CPC Central Committee, meets with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan (1st L) in Zurich, Switzerland, on Oct. 6, 2021. (Xinhua/Chen Junxia)

《华盛顿邮报》：拜登团队在中国政策上有分歧 26.10.2021

据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：拜登的台湾难题 20.10.2021

一段时间以来，台海局势变得一触即发。北京方面的文攻武吓不断加码，台湾总统蔡英文也一再强调台湾捍卫自由民主的决心。而对于美国总统拜登来说，台湾也变成了一个非常棘手的难题。
19.07.2021| In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, a new Zircon hypersonic cruise missile is launched by the frigate Admiral Gorshkov of the Russian navy from the White Sea, in the north of Russia, Russia, Monday, July 19, 2021. The Russian military has reported another successful test launch of a new Zircon hypersonic cruise missile. Russia's Defense Ministry said the launch took place on Monday from an Admiral Groshkov frigate located in the White Sea, in the north of Russia. The ministry said the missile successfully hit a target more than 350 kilometers (217 miles) away on the coast of the Barents Sea. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

高超音速武器到底是什么？ 20.10.2021

英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

撤军后美国与塔利班首次正式接触 10.10.2021

美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
CGN to build floating reactor CGN’s ACPR50S Project Approved by NDRC *** NUR BERICHTERSTATTUNG CGN floating reactor ***

华盛顿签发新禁令 给中国核电厂断供 06.10.2021

据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

拜登：与习近平谈及台湾 双方会遵守相关协议 06.10.2021

两岸局势因中国军机近日频繁「扰台」而更加紧张。拜登在发表此谈话前，华盛顿要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预。而这次拜登口中的协议是指什么呢?
QLD EXERCISE TALISMAN SABRE 2021, A general view is seen of the flags of Australia and the United States during a ceremony to mark the official commencement of Exercise Talisman Sabre, RAAF Base Amberley, in Brisbane, Wednesday, July 14, 2021. The Australia US bilateral military training activity to be held across Queensland. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG BRISBANE QLD AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xALBERTxPEREZx 20210714001557177911

客座评论：美国“核化”澳大利亚或非明智之举 21.09.2021

美英澳结成安全同盟，目标直指中国。但政论家邓聿文认为，华盛顿此举伤害盟友（法国），刺激北京，从长远来看是否真的有利于遏制中国，尚未可知。
U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at Cecil Airport in Jacksonville, Florida, U.S., September 24, 2020. REUTERS/Tom Brenner TPX IMAGES OF THE DAY

特朗普:我想进攻中国?这是我听过最荒谬的话! 16.09.2021

对于《华盛顿邮报》记者披露美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）曾两度致电中国军方高层，要中国别因特朗普选举失利而担忧中美开战一事，特朗普在接受Newsmax采访时作出回应：如果这是真事，那米利应该以叛国罪论处。
President Joe Biden delivers remarks about a national security initiative on September 15, 2021 in the East Room of the White House in Washington, DC. President Biden is joined virtually by Prime Minister Scott Morrison of Australia and Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom (Photo by Oliver Contreras/Pool/ABACAPRESS.COM)

拜登为参联会主席辩护 米利称行为属正常职责 16.09.2021

在华邮披露美国参联会主席米利曾两度密电解放军高官後，呼吁解雇他的呼声四起，但拜登15日透过白宫发言人为米利进行辩护，强调他对米利「完全信任」。
Menschen kommen melden sich an einer mobilen Corona-Impfstelle an. (zu dpa-KORR «Sorge wegen Delta in den USA - Auf der Bremse beim Impfen») +++ dpa-Bildfunk +++

疫情严重  拜登指令强化接种疫苗  10.09.2021

根据拜登总统的一项指令，美国所有联邦雇员及与政府有业务往来的承包商员工均须接种 COVID-19新冠疫苗。华盛顿还将要求雇员100以上的企业必须确保员工接种疫苗或定期接受检测。 
Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und China durch die Einführung von Strafzöllen: erodierende Flagge der USA und Chinas *** Symbolic picture of the impending worsening of the trade wars between the United States of America USA and China by the introduction of punitive tariffs eroding flag of the US and China

中国驻美大使秦刚：中美应“排除干扰、聚焦合作” 01.09.2021

中国新任驻美大使秦刚表示，中国从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心，但他同时也敦促美方“不要触碰和挑战中方的红线”。
In this April 12, 2018 photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, left, speaks after he reviewed the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. China has announced live-fire military exercises in the Taiwan Strait amid heightened tensions over increased American support for Taiwan. The announcement by authorities in the coastal province of Fujian on Thursday was accompanied by a statement that the navy was ending a three-day exercise in the South China one day early. (Li Gang/Xinhua via AP) |

德语媒体：阿富汗乱军与台海局势 30.08.2021

阿富汗的混乱局面令美国的国际形象大受影响，对台湾而言，美国还是一个值得信赖的盟友吗？一旦北京武力攻台，华盛顿会出手相救吗？
Die Botschaft der Vereinigten Staaten im Zentrum in Berlin. Auf dem Dach weht die Fahne der USA und die Regenbogenfahne. Aufnahmedatum 17. Juli 2021.

多名美国驻德外交官或患哈瓦那综合症 19.08.2021

美国驻德国外交人员中似乎也出现了神秘的哈瓦那综合症症状。《华尔街日报》报道说，其中至少有两人不得不送医治疗。
27.04.2018 Staff members set up Chinese and US flags for a meeting between Chinese Transport Minister Li Xiaopeng and US Secretary of Transportation Elaine Chao at the Ministry of Transport of China in Beijing on April 27, 2018. (Photo by JASON LEE / POOL / AFP) (Photo credit should read JASON LEE/AFP/Getty Images)

华盛顿：不希望美中竞争变为冲突 25.07.2021

美国高阶官员表示，美国副国务卿谢尔曼访问中国期间将告诉北京，美国愿意与中国竞争，但需要有公平的条件以及规则来确保竞争不会演变为冲突。
A picture taken on April 8, 2019, shows a van driving along the first section of a highway connecting the city of Bar on Montenegros Adriatic coast to landlocked neighbour Serbia, (Bar-Boljare highway) near the village of Bioce, north of Montenegrin capital Podgorica, which is being constructed by China Road and Bridge Corporation (CRBC), the large state-owned Chinese company. - In the Serbian steel town of Smederevo, 54-year-old mill worker Zoran Matic thanks the Chinese -- or as we call them, our friends, for rescuing a factory that was on the brink of bankruptcy before China's HBIS group bought it in 2014 for 46 million euros ($52 million at current rates). From coal plants to airports, bridges and IT, China is forking out for investments across the Western Balkans, laying groundwork for a new battle for influence on the EU's fringe. (Photo by Savo PRELEVIC / AFP) (Photo credit should read SAVO PRELEVIC/AFP via Getty Images)

美欧出手相助 黑山成功支付中国第一笔贷款 22.07.2021

巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。
Die Polizei setzt Tränengas gegen die Demonstranten ein. Trotz eines Verbots sind in Hongkong am chinesischen Nationalfeiertag Zehntausende Menschen für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gegangen. Seit mehr als vier Monaten demonstrieren die Hongkonger gegen ihre eigene Regierung, die kommunistische Führung in Peking und ihren wachsenden Einfluss auf die chinesische Sonderverwaltungsregion. - RECROP - +++ dpa-Bildfunk +++

美国制裁中联办官员 中方：废纸一张！ 17.07.2021

美国政府首次发布香港商业警告，提醒美国企业警惕香港《国安法》实施后造成的风险。华盛顿同时宣布制裁7名香港中联办副主任。北京和香港随即严辞回应。
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