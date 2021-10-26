《华盛顿邮报》：拜登团队在中国政策上有分歧

据《华盛顿邮报》报道，在中国政策问题上，拜登的助手存在意见分歧。气候特使克里主张通过美中高层接触推动气候合作，以国家安全顾问沙利文为代表的一派则反对为气候方面的进展而迁就中国。