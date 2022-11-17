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华盛顿哥伦比亚特区是美利坚合众国的首都，位于美国东岸。中文简称华府。
华盛顿是大多数美国联邦政府机关、与各国驻美大使馆的所在地，也是世界银行、国际货币基金、美洲国家组织等国际组织总部的所在地。
在中文里，“华盛顿”也常常指美国西北部的华盛顿州，或是美国开国总统乔治·华盛顿。
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。
中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
《华盛顿邮报》撰文透露白宫曾劝说基辅释放旨在停战的和谈信号。拜登政府担心，支持乌克兰的伙伴国家出现倦怠的反战情绪。德国民调可以佐证这样的发展趋势。
1962年，美国和苏联因为后者在古巴部署导弹而爆发一连串政治与军事对峙，被认为是冷战最接近升级为全面核战争的一次。现在美国警告，如果北京不愿意将核武公开透明，危机可能重演。
在中美关系紧张背景下，两国外长通话讨论了中美竞争关系和俄乌战争。据中方消息，布林肯称美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则表示，美方“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，而不应该“戴着有色眼镜主观臆测”，并要求华盛顿停止对华遏制、打压。
美国民主党自由派议员发表联名公开信，要求拜登政府直接与俄罗斯举行谈判结束乌克兰战争。《华盛顿邮报》指出，这是民主党党内重要成员首次要求拜登改变对乌克兰的态度。
《华盛顿邮报》援引知情人士表示，FBI今年夏天在特朗普海湖庄园突击查获的文件中，包含有关中国和伊朗的高度机密文件。消息人士还透露，若文件泄露，或会暴露美国希望对外保密的情报收集方式。
美国政府12日发布其国安战略，点名中国是全球秩序最重要的挑战。白宫国安顾问沙利文表示，华府必须保持对中国的竞争优势，并赢得与北京的经济军备竞赛。
在俄罗斯发起对乌克兰全面进攻前数天，华盛顿就已向布鲁塞尔发出“侵略行动即将开始”的警告。但欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示，当时欧盟官员却认为这一警告“相当不可信”。
这被视为90年代以来美国对华技术出口政策的最大转变：周五华盛顿出台一系列新规，禁止任何使用美国设备制造的先进芯片出口给中国。美国官员表示，与盟友国家就采取类似措施的讨论正在进行中。台湾经济部发表声明称，台湾半导体产业“非常重视遵守法律法规”。
美国防长奥斯汀2日向CNN表示，他不认为中国会马上入侵台湾，但也表示北京尝试透过军事行动在台湾周围建立新常态。他重申，华府正努力与北京重启军事沟通管道。
核武器专家表示，如果俄罗斯准备对乌克兰进行核打击，美国几乎肯定会提前发现，而且莫斯科很可能希望被发现。那么，华盛顿会向全世界拉响警报吗？
朝鲜10月1日发射两枚弹道导弹，这是该国在一周内进行的第四轮导弹试验。韩国军方表示“正在与美国密切协调，保持最大的戒备态势”。华盛顿和首尔的官员都认为，朝鲜领导人金正恩正在为核试验做准备。
美国总统拜登29日在华府与十多位太平洋岛国领袖会面，承诺美国将强化与该地区各国的关系，并协助他们解决气候变化带来的挑战。同日，美国也公布了其太平洋战略。
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