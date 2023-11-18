熊猫外交时代结束？美香一家回国倒计时 熊猫迷依依不舍

居住在华盛顿国家动物园的大熊猫一家——美香、添添和幼崽“小奇迹”即将在今年12月初返回中国，很多热爱熊猫的美国人都抓紧时间来和它们告别。始于尼克松时代的中美大熊猫交流合作已经持续了50年，会因为双边政治上的不信任而走向终结吗？