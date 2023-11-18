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华盛顿哥伦比亚特区是美利坚合众国的首都，位于美国东岸。中文简称华府。
华盛顿是大多数美国联邦政府机关、与各国驻美大使馆的所在地，也是世界银行、国际货币基金、美洲国家组织等国际组织总部的所在地。
在中文里，“华盛顿”也常常指美国西北部的华盛顿州，或是美国开国总统乔治·华盛顿。
习近平前往旧金山与拜登举行会谈之后，中国媒体一片欢欣鼓舞。两位领导人相互示好，但这对于两国之间深刻的裂痕无济于事。
多名知情人士向路透社透露，中央军委联合参谋部参谋长刘振立有望被任命为新一任中国防长。现任中国防长李尚福已超过六周没有公开露面。分析人士还称，该任命可能在香山论坛前宣布，可能促进中美军事接触。目前，华盛顿已接受了中方的香山论坛邀请。
居住在华盛顿国家动物园的大熊猫一家——美香、添添和幼崽“小奇迹”即将在今年12月初返回中国，很多热爱熊猫的美国人都抓紧时间来和它们告别。始于尼克松时代的中美大熊猫交流合作已经持续了50年，会因为双边政治上的不信任而走向终结吗？
美国宣布承认库克群岛和纽埃岛为“主权和独立国家”，会与其建立外交关系，此举或旨在遏制中国进一步进入太平洋地区。
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
國民黨總統參選人侯友宜出訪美國8天，9月14日起出訪美國進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」。此行先是前往紐約會見同樣曾任警職的市長亞當斯（Eric Adams），18日則現身華府智庫「布魯金斯研究院」演說。
1963年古巴危机之后，白宫和克里姆林宫之间开通了直接联络渠道，以便在紧急情况下随时进行谈判。然而，六十年后的今天，华盛顿和莫斯科之间是否还有畅通的沟通方式，外界却知之甚少。
评级机构惠誉出人意料地下调美国的信用评级，引发华盛顿的强烈反应。美财长耶伦称，美国经济不会像惠誉的预测那样今年陷入衰退。
美国国会周三就对政府的一项指控召开听证会，前情报官员称政府对UFO的追踪和研究已长达数十年。
美国财政部长耶伦(Janet Yellen)结束对中国4天的访问之前表示，总共10个小时的双边会谈是 "直接 "和 "建设性的"，有助于稳定"经常是磕磕碰碰"的中美关系。
特斯拉首席执行官马斯克表示，印度总理莫迪希望特斯拉大举投资印度，相关计划将在近期内正式公布。一段时间以来，马斯克一直在为其下一家超级工厂寻找理想地点。
朝鲜执政党本周召开了一次重要会议，讨论如何改善其经济，并审查其国防战略。与此同时，美韩两国的军队正为了应对朝鲜威胁，合作进行训练。
时评人邓聿文观察到，中美高层近期接触似乎更多由美方主动发起，中方处于冷静观察状态。他认为，用"春暖花未开"来描述近期的中美关系，可能是恰当的。
政治学者邓聿文指出，尹锡悦上台后，一改文在寅政府在美中之间采取相对平衡的做法，选择疏远中国、加入华盛顿的反中阵营。这不能仅归咎于领导人的个人偏好，而是韩国国内以及韩中关系出现了某些趋势性的变化。
华盛顿邮报周二晚间援引美国军方秘密文件报道称，中国方面正在组建无人机部队，这种无人机的飞行速度可能会达到三倍音速。
印太局势持续紧张之际，日本在努力缓和同中国的关系，试图为双边关系奠定一个求同存异的基础。专家们普遍认为，在华盛顿和北京之间求得平衡，对日本来说，将是一件非常困难的事情。
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