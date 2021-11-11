《华盛顿邮报》：拜登团队在中国政策上有分歧

（德国之声中文网）拜登入主白宫后沿袭了特朗普对中国的关税政策和制裁措施，并认同特朗普政府做出的中国政府对待新疆维吾尔穆斯林的做法构成种族灭绝和反人类罪的认定。但与特朗普不同的是，在将中国视为"21世纪最大的地缘政治考验"的同时，拜登政府也将气候变化视为"生存威胁"。鉴于中国已是世界上最大的碳排放国，并且拥有世界上一半的燃煤电厂，如果想要达到将全球气温上升控制在1.5摄氏度或以下的目标，拜登政府必须和中国加强合作。

《华盛顿邮报》透露，拜登的气候特使克里先前与中国同行解振华的讨论陷入停滞，因为中国政府坚持认为，在人权、香港、台湾、贸易和一系列其他问题关系紧张的情况下，气候方面的合作不会开始。该报写道，"克里多次推动拜登和习近平之间的直接外交，认为改善双边关系可以在苏格兰产生更好的结果。而包括国家安全顾问沙利文在内的白宫助手则对美国能否劝说中国减排持更多怀疑态度。"

前国务卿克里是拜登任命的气候变化事务特使

沙利文在今春的一次安全会议上表示，不会把与中国在气候变化方面的合作作为北京对美国的恩惠来交换。他在本月早些时候在苏黎世与中共级别最高的外交官员杨洁篪会面时也重复了这一立场。

《华盛顿邮报》写道，中美两国的紧张关系让自由派议员和气候活动家感到担忧，担心即将举行的苏格兰气候会议无果而终。

该报称，为避免出现这样的结果，克里自初夏以来一直主张拜登和习近平之间进行电话沟通，但沙利文不同意，认为这样的电话为时尚早。"美国和中国之间的接触在整个夏天都在较低的水平上进行"，该报写道。副国务卿谢尔曼和克里令人失望的访华之行"最终让拜登的团队团结起来，支持两位总统/主席进行联系的必要性"。该报援引一位美国官员的话说，"由于权力集中在习近平手中，我们评估认为，需要在高层进行接触，以推动事情的发展"。因此，9月9日，拜登与习近平进行了90分钟的通话。在上个月沙利文前往苏黎世与中国外交政策顾问杨洁篪进行了6个小时会谈后，美中双方就拜登和习近平在年底前举行一次虚拟峰会达成了一致。

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《华盛顿邮报》写道，克里对气候协调的关注使他成为国会中共和党人的目标，佛罗里达州共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）呼吁解雇克里，指责其阻挠《防止强迫维吾尔人劳动法》的通过。该报援引美国官员的话说，政府仍然坚定地反对强迫劳动，但行政部门担心，该法案可能将禁止来自新疆的所有多晶硅，这是世界上大多数太阳能电池板的材料，而推广太阳能电池板是告别碳经济的关键。

据《华盛顿邮报》透露，美国目前正在向中国施压，要求它对何时达到碳排放峰值作出更雄心勃勃的承诺，并要求提供习近平关于停止资助海外燃煤电厂承诺的具体细节。

11月举行线上拜习会？

据英国媒体报道，首相约翰逊已被告知，中国国家主席习近平将不出席10月31日至11月12日在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候大会。包括美国总统拜登在内的世界多国领导人将出席此次气候会议。据路透社本周二援引一名知情消息人士报道，习近平也不会前往罗马参加周六和周日举行的20国集团(G20)领导人峰会，而将通过远程连线方式参加会议。路透社先前曾报道，拜习线上会预计将于11月举行。详细议程可能要等到美国在20国集团峰会（G20）以及在格拉斯哥联合国气候变迁大会（COP26）上与其他盟国协商后才能确定。拜登团队认为，会议本身可能不会带来太多具体成果。但有关专家分析，"（拜习会）不会有一个真正的成果，但它可以让事情不要再变得更糟"。

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