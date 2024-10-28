华盛顿邮报不再为总统候选人背书 贝索斯怕特朗普报复？

距离美国总统大选不到十天，传统的左派媒体《华盛顿邮报》摒弃一贯做法，不再公开表面支持某位候选人，引发巨大争议。该报老板贝索斯的顾虑是什么？

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》上周五（10月25日）刊登该报发行人威廉·刘易斯（William Lewis）撰写的一篇文章，宣布邮报不会在总统选举前为候选人背书，而且今后将告别这种做法。

该报记者和员工表示，报纸所有者、亚马逊的老板杰夫·贝索斯做出了这一决定。

“我们不为总统候选人背书是回归本源，”发行人威廉·刘易斯在上周五的文章中说。《华盛顿邮报》公开表达对某位候选人的支持，始于1976年。1990年代以来，该报一直支持民主党候选人。

刘易斯在文章中说，在贝索斯做出最终决定之时，编辑部已经写好了一篇支持卡玛拉·哈里斯的社论。但他为这个决定辩护称，“我们的读者有能力自己决定投票给谁，毕竟投票选举下一任总统是美国人最重要的决定”。

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沉默即中立？

这在邮报的员工和读者群中引发了愤怒。“这又何尝不是在向某一位总统候选人示好？”资深媒体人、《底特律自由报》前编辑彼得·巴蒂亚(Peter Bhatia)说。“这真的很不幸。而且影响是深远的。”

《华盛顿邮报》多位专栏作家上周五晚上署名发表了一篇短文，称该报的决定是个“可怕的错误”，并表示“这意味着放弃我们热爱的《华盛顿邮报》的基本编辑信念”。

《华盛顿邮报》曾是美国调查性新闻传统的代表之一，其报道揭露“水门事件”丑闻导致尼克松总统于1974年辞职。2013年该报以2.5亿美元的价格被贝索斯收购。贝索斯当时承诺，不会干预邮报的编辑工作。

一位知情人士对《华尔街日报》透露，最近几天已有成千上万的读者取消了对《华盛顿邮报》的订阅。还有读者在网上呼吁抵制亚马逊，或鼓励购物者取消他们的亚马逊Prime账户以示抗议。

贝索斯有顾虑？

批评人士认为，贝索斯担心，如果他的报纸支持哈里斯，而特朗普在下周的总统选举中获胜，他可能遭报复。

近年来，《华盛顿邮报》的报道不止一次招致特朗普的不满，他曾暗示自己可能会对亚马逊发难。此外贝索斯还拥有太空科技公司Blue Origin，该公司与美国联邦机构有业务合作，并有意获得更多的政府合同订单。

在《华盛顿邮报》宣布最新决定之前，《洛杉矶时报》上周五也宣布不再为总统候选人背书。该报之前在2008年以来的历次选举中都支持民主党。该报老板黄馨祥(Patrik Soon-Shiong）在接受电视采访时说，在这场充满争议的选举中，不支持候选人会 “减少分裂”。

这同样引起数千读者的退订潮。在做出不表态支持候选人的决定后，上述两家报纸都有编辑部员工辞职以示抗议。

（综合报道）

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