华盛顿：美中将寻求讨论战略稳定

（德国之声中文网）美国总统拜登和中国国家主席习近平举行线上峰会后，国际舆论十分关注会谈的细节。美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)称，两位领导人同意"将寻求开始推进关于战略稳定的讨论"，他指的是美国对中国核武器和导弹数量增加的担忧。

沙利文在布鲁金斯学会的一次线上研讨会称，"拜登总统确实向习近平主席提出了进行一系列战略稳定对话的必要性…这些对话需要在双方领导人的指导下，由获得授权的高阶团队牵头进行，涵盖安全、技术和外交等领域。"他说："你会在多个层面上看到接触加强，以确保竞争有护栏，这样它就不会偏离方向，演变为冲突。"

华盛顿一再呼吁中国加入美俄的裁军对话，共同签署一份新的军备控制条约。北京则称，美俄两国的军备规模远大于中国，并表示愿意在"平等和相互尊重的基础上"进行双边战略安全对话。

沙利文没有透露有关战略稳定的讨论可能采取何种形式，他表示，这将与美俄之间的裁军对话有所不同。"两位领导人讨论了这一议题，现在应该考虑怎样以最具建设性的方式推进这一对话。"

美国国家安全顾问沙利文

“台湾的决定”

拜登和习近平本周的视频通话，是今年一月拜登上任以来两人最深入的一次交流。路透社报道称，在这次长达3个半小时的通话似乎并没有让两位领导人之间的分歧缩小。美国曾设想为矛盾重重的美中关系注入稳定因素，摩擦点之一是华盛顿认为，北京实施攻击性的对台湾政策。

被问道在台湾问题上是否有所进展，拜登周二在新罕布什尔州对媒体表示，"我们清楚地表明，会支持台湾关系法。" "需要做出决定的是台湾，不是美国"， 拜登补充说，"我们不鼓励独立"。习近平则告诉拜登，如果台湾在寻求独立方向有超越北京红线的举动，中国将采取"果断措施"。

沙利文透露，习近平和拜登讨论了一系列全球经济议题，包括美中如何合作保障世界能源供给，以及让价格波动不至于危及全球经济复苏。此外拜登在人权问题上继续向习近平施加压力，而习近平则警告称，在台湾问题上中国会对挑衅行为做出反应。

美国政府一名资深官员在领导人通话后的一次媒体吹风会上表示，美国的目标并不是缓和紧张关系，而实际结果更不一定如此，总之没有可圈可点的突破。

观看视频 02:03 习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

在拜习通话结束数小时后，中国官媒和美国国务院证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。《中国日报》报导称，在线上峰会之前，双方已经就记者签证等问题达成了共识，将相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

美国国务院一名发言人也证实，中方承诺允许境内的美国记者自由离境和返回，美国也计划给予中国记者类似的待遇。

（路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。