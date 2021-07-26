华盛顿签发新禁令 给中国核电厂断供

（德国之声中文网）美国核电监管机构上个月暂停向中国最大的国有核电公司--中广核运送反应堆中使用的放射性材料和一种氢同位素，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。

美国核管理委员会在9月27日发布的命令中表示，白宫确定暂停出口是 "为促进美国的国家安全利益和加强美国的共同防御和安全，符合1954年制定的《原子能法》"。

受出口禁令影响的中方企业包括中国广核集团有限公司（CGN 简称中广核）以及其子公司或相关实体。该集团同时也是一家在香港上市的公司。氘是氢元素的一种非放射性同位素，又称重氢，用于核电站的重水裂变反应堆。

中国目前有49座投入运营的核电站 17座在建 核电占整体能源总消耗的5%

这次禁令进一步加强了美国前总统特朗普政府在2018年制定的对中国输送民用核技术的控制，以防止相关技术被用于军事或其它未经授权的目的。

列入黑名单

中广核于2019年8月被列入美国黑名单，因为它涉嫌尝试获取美国的先进技术和材料，以便转用于中国的军事用途。

五角大楼在去年提交给国会的一份报告中估计，在未来十年内，中国的核弹头数量至少可以在目前 "200枚以下 "的库存基础上增加一倍。

美国战略司令部负责人、海军上将查尔斯-理查德今年曾警告美国的立法者，中国正在开发的新一代核电站可能会产生大量的钚，可用于制造核武器。中国方面则表示其核电计划是为了和平目的。

中国官方媒体《环球时报》在关注路透社的上述报道时写道："这已经不是美方第一次将中国的民用核电项目与所谓的军事用途硬扯到一起。"《环球时报》援引2019年8月中国外交部发言人华春莹就中广核等企业被列入美国出口管制"实体名单"一事的表态报道称："美方此举泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，不仅对中国企业造成伤害，也对包括美国在内的相关国家企业造成影响。中方坚决反对美方通过单边主义和保护主义政策伤害中国甚至世界各国利益。希望美方认清形势，停止有关错误做法，坚持通过平等协商解决问题。"

（路透社，环球时报）

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