华盛顿称俄罗斯随时可能入侵乌克兰 呼吁美国公民离境

（德国之声中文网）美国官员表示，情报显示俄罗斯可能计划在北京冬奥会结束前袭击乌克兰。冬奥会目前正在进行中，将于2月20日闭幕。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）说，俄罗斯对乌克兰的入侵随时可能开始，并可能以空袭开始。

这一消息是在美国和多个西方国家呼吁其国民离开乌克兰后发布的。在整个欧洲，由于美国加强了对俄罗斯可能入侵乌克兰的警告，各国重新调整了安全对策。

美國總統拜登周四敦促在烏克蘭境內的美國公民「立即離境」，並警告當地情勢可能很快失控。拜登在接受美國國家廣播公司新聞（NBC News）專訪時說，「美國公民現在就該離開」。

不過，拜登說：「這不像我们在与恐怖组织打交道。我们正在与世界上最大的军队之一打交道。这是一个非常不同的情况，事情可能会很快变得疯狂，」他说。NBC问拜登，什么情况会促使他派兵营救想要離境的美国人。拜登回答说：「没有。当美国和俄罗斯开始對戰时，那是一场世界大战。」

美国国务院周四（10日）另外发布警告称，「若俄罗斯在乌克兰任何地方采取军事行动，美国将无法撤离美国公民」。並稱，一般的領事服务，包括協助公民離境等，将受到「严重影响」。

周五（2月11日），日本外交部也向在乌克兰的本国公民发出“立即离开”的紧急建议。目前大约有150名日本公民生活在乌克兰。荷兰政府也呼吁本国公民离开乌克兰。而同一天，韩国政府则下令暂时禁止国民前往乌克兰的任何地区。德国外交部在周五的新闻会上表示，目前还没有到撤侨的时候，政府有能力随时开启快速行动并已做好应付事态的各种准备。

美国国务卿布林肯周五在墨尔本再次重申“俄罗斯入侵乌克兰可能随时发生”，即便在北京冬奥会期间也不例外。

拜登与普京周六通电话

随着紧张局势飙升，华盛顿宣布美国总统拜登和俄罗斯总统普京将于本周六（2月12日）通电话。

此外，德国总理肖尔茨也与拜登、法国总统马克龙和加拿大总理特鲁多进行了会谈，这些领导人重申了如果乌克兰遭到入侵进行强有力的快速制裁的必要性。乌克兰方面宣布，肖尔茨将于周一前往基辅，讨论如何采取果断的联合行动来应对威胁。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，如果发生入侵，将针对俄罗斯的金融和能源部门进行制裁。

马克龙在本周曾前往莫斯科和基辅，他表示，将在周六与普京再次交谈。法国总统府在一份声明中说，马克龙等西方领导人赞同将“外交、对话和威慑作为优先事项，以实现危机降级”。

周五晚间，俄罗斯外交部作出回应，称西方国家正利用媒体传播莫斯科可能计划入侵乌克兰的虚假信息，并称西方国家试图以此转移对其自身侵略行为的注意力。

俄乌德法一天会谈未产生结果

俄羅斯、烏克蘭和法德官員周四（10日）在柏林举行的会谈结束后，俄乌雙方稱，進行了一整天的會谈，未能取得任何突破性进展，這也代表俄烏緊張情勢可能持續。

俄罗斯特使科扎克（Dmitry Kozak）表示，俄罗斯和乌克兰未能通过本次会谈解决彼此之前的分歧。双方对2015年的《明斯克協議》有不同的解释，外界普遍認為該協議是和平消弭俄烏危機的的最可能途徑。

科扎克說：「我们没有设法克服这个问题。」乌克兰特使叶尔马克（Andriy Yermak）说，双方没有取得突破性进展，但都同意继续对话。「我希望我们将很快再次会面并继续这些谈判。每个人都決心要一个结果，」他说。乌克兰表示，自2014年以来，约有15,000人被杀害。

《明斯克協議》是俄羅斯吞並克裡米亞並繼續支持烏東地區分離勢力的情況下，為解決危機，通過「諾曼底模式」下所簽署。多年來，俄羅斯和烏克蘭都曾多次指責對方違反停火協議，該協議旨在化解烏克蘭軍隊和親俄分裂分子之間的衝突。

目前，俄罗斯已经在乌克兰东部附近部署了超过10万名士兵，引发外界擔憂可能引發战争。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周四（10日）指责乌克兰试图改写协议，只挑选对其最有利的内容。乌克兰則表示，它致力于遵守该协议。

叶尔马克说：「今天每个人都确认，我们有《明斯克協議》，并且需要履行这些协议。」。乌克兰否認莫斯科关于它与冲突无关的说法，並稱，俄罗斯在乌克兰境内有部队与分离主义分子并肩作战。

基辅拒绝与分离地区的领导人进行谈判。但烏克蘭总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）提议与俄罗斯总统普京直接谈判，但至今遭俄國拒絕。

俄罗斯否认计划入侵乌克兰，但表示它想要設「红线」，以确保烏克蘭不加入北约，且北约不會在乌克兰建立基地和导弹。

俄烏情勢在成為美中爭論焦點之一，美國驻联合国特使周四（10日）呼吁北京鼓励俄罗斯在乌克兰危机中「做正确的事」，引發中国驻联合国大使张军的尖锐回应，指责华盛顿煽动紧张局势。

中美在联合国唇枪舌战

美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在接受CNN采访时说：「我们希望中国人鼓励俄罗斯人做正确事情。」

格林菲尔德說：「中國在安理會上，表達了對保護邊界完整和國家主權的強烈關切。這正是俄羅斯正在做的事情，它們威脅邊界完整性，所以對中國而言，傳遞該訊息是極為重要的。」

中國、美國和俄羅斯是聯合國安理會（UN Security Council）五個常任理事國中的其中3個成員國，另外兩個則是英國與法國。

中國駐聯合國大使張軍在推特上迅速回應了格林菲尔德的發言。張軍說：「我們的訊息一致且明確：透過外交途徑解決任何分歧。」他寫道：「不要再誇大緊張局勢了」，但沒有點名任何人。張軍並表示：「俄羅斯正當的安全問題，應該被嚴肅處理。」

1月底，由美国召開的一次紧张会议之后，联合国安理会将在下周就乌克兰问题再次举行会议，該會議事由俄罗斯召開的，它希望讨论2015年签署的《明斯克協議》的执行情况。

观看视频 02:52 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

（路透社、美联社、法新社、NBC等）

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