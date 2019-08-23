华盛顿称一月签署中美贸协 加国总理搅局

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦周四(12月19日)表示，中美将于1月初签署初步贸易协议。

姆努钦在接受CNBC采访时表示，协议已经进入文本翻译阶段，不会再重新协商。这也平息了过去几周协议仍有不确定性的担忧。

姆努钦的说法让华尔街的主要股市指数大涨。标普500指数连续第6次创下历史新高，是自2018年1月以来的最长涨幅。纳斯达克指数也连续第7个交易日上涨。 两大指数与道琼斯工业指数都创下了历史最高收盘纪录。

加拿大总理有意见

加拿大总理特鲁多同一天表示，中美敲定贸易协议应该加上一个条件:释放两名被北京拘留的加拿大人。

特鲁多对魁北克电视台说：「我们已经说过，除非解决孟晚舟和两个加拿大人的问题，不然美国不该和中国签署最终和完整的协议。」特鲁多说，加拿大一直在与华盛顿合作，以说服中国释放两人。

目前还不清楚特鲁多指的是中美第一阶段协议还是后续更完整的协议。

美国驻渥太华大使馆发言人克鲁克 (Joseph Crook)说，华盛顿对这两名加拿大人被捕深表关切。他在电子邮件中说：「特朗普总统和其他高级官员在与中国政府高层举行的会议上呼吁过要释放两名被拘留的加拿大人。」

在温哥华警方应美国要求逮捕了华为财务长孟晚舟后，两名加拿大人，商人斯帕沃尔和前外交官康明凯，在2018年12月分别被捕，并遭指控影响中国国家安全。

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夏立民/杨威廉(路透社、法新社)