华盛顿正式承认以色列对戈兰高地主权

（德国之声中文网）特朗普在以色列总理内塔尼亚胡访问白宫时签署了一份相关文件。他称这是历史性步伐，并强调，此举将保护以色列不再受到来自戈兰高地的袭击。内塔尼亚胡称这是历史性的一天。他对特朗普说："您是以色列有史以来最好的朋友。"

联合国一名发言人在一份声明中指出，古特雷斯秘书长明确强调，戈兰高地的地位并不因此改变。叙利亚外交部发表声明指出，美国的这一决定是对叙利亚"主权与领土完整的无耻攻击"。在特朗普正式签署文件的消息公布之前，俄罗斯外长拉夫罗夫同美国国务卿蓬佩奥通电话，警告美方此举将"严重违反国际法"。据俄外交部通报，拉夫罗夫还指出，美方的这一决定也将阻碍叙利亚冲突的解决，并全面激化地区局势。

联合国秘书长古特雷斯

国际法：戈兰高地属于叙利亚

特朗普上周即已推文宣布了将对戈兰高地问题采取的做法，引发全球轰动。以色列政府闻之兴高采烈；反之，尤其是阿拉伯世界、土耳其和俄罗斯则发出批评。联邦德国政府也强调，从国际法角度看，戈兰高地是被占领土。

戈兰高地北面与以色列接壤，雄视格尼撒勒湖，地理位置具战略意义。1967年，以色列占领该地，并于1981年将其并入本国版图。根据国际法，该地区是被以色列占领的叙利亚领土。

中断访问

内坦尼亚胡原计划再度与特朗普共进晚餐。不过，在特拉维夫东北部一栋建筑物遭火箭攻击后，这位以色列总理宣布，缩短访美之行，在同特朗普会晤后立即返国。

加沙地带遭空袭

据来自巴勒斯坦圈内人士的消息，以色列和极端伊斯兰组织哈马斯已达成停火。一名巴勒斯坦官员称，在埃及的斡旋下，双方达成协议，从当地时间22时起停火。哈马斯电视台也报道了停火协议的达成。以方对相关报道不予置评。数小时后，以色列南部城市又响起防空警报声。

此前，在特拉维夫大区遭到一次火箭攻击后，以色列对加沙地带发动报复性打击。以军方通报说，打击对象是加沙的哈马斯目标。以色里军方高层称哈马斯要对特拉维夫以北地区周一早晨遭火箭攻击行为负责，有7人在此次火箭袭击事件中受伤。

报复性打击

在加沙地带发生数十起爆炸。人们听见救护车的警笛声。加沙地带当局通报说，在以方的第一轮攻击波中，有5名巴勒斯坦人受伤。巴勒斯坦安全机构和哈马斯媒体称，加沙城附近的一个哈马斯设施以及加沙地带北部的一个哈马斯训练营被击中。首轮攻击目标中也包括哈马斯领导人哈尼亚的办公室。不过，他当时不在那里。很有可能，掌控这个地中海沿岸地带的哈马斯事先已受到警告，从而在攻击发动前离开了其设施。

凝炼/乐然（德新社、路透社）