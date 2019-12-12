 华盛顿批准制裁北溪2号项目 德国政府抗议 | 经济纵横 | DW | 21.12.2019

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经济纵横

华盛顿批准制裁北溪2号项目 德国政府抗议

美国对北溪2号管道项目的制裁方案正式成为法律。默克尔政府谴责了这项制裁令，普京则誓言采取“对等”措施。

Deutschland Wirtschaft l US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

（德国之声中文网）周五（12月21日）晚，特朗普总统签署了《国防预算法》，其中包括对俄罗斯和德国之间的北溪2号（Nord Stream 2）管道项目进行制裁的法案。

该法案的制裁对象是参与建设该能源项目的公司。该项目计划耗资110亿美元，在波罗的海海底铺设运输管道，将俄罗斯天然气直接输送到德国。

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计划中从俄罗斯经波罗的海至德国的输气管道工程“北溪2号线”让德国面对越来越大的压力。德国之声总结了对这个巨型项目你最需要了解的几件事。 (16.07.2018)

本周六（8月18日），来德访问的普京总统将与联邦政府总理默克尔谈及叙利亚问题和乌克兰冲突等议题；引争议的经波罗的海天然气输送也是议题之一。 (25.10.2018)

特朗普政府有60天时间来列出正在参与此项目的公司和个人。制裁令允许美国吊销当事人的赴美签证，冻结其在美国的财产或商业利益。

"我们认为此举在干预我们的内政"

制裁法案将北溪2号描述为莫斯科对柏林可能的"胁迫工具和政治杠杆"，并且可能极大削弱美国与德国以及其他欧洲盟国的联系，获得了美国国会两院议员压倒性的支持。

默克尔政府谴责了这项制裁令，敦促美国不要干预欧洲的能源政策。德国政府发言人说："这些措施影响了德国和其他欧洲国家的商业，我们认为此举在干预我们的内政。"

这项制裁令也遭到欧盟的反对。欧盟发言人批评它"对从事合法业务的欧盟企业实施制裁"。

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

俄罗斯：美国推行阻碍全球贸易的意识形态

俄罗斯总统普京誓言对美国的制裁采取"对等"措施。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）指责美国推行阻碍全球贸易的意识形态，并在她的Facebook页面上写道："很快他们就要求我们停止呼吸。"

在制裁令签署之前，瑞士-荷兰公司Allseas已暂停管道铺设。该公司受雇于俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom），承担该项目的离岸部分建设。

尽管该项目的完工日期还不确定，但是曾被期待在数月之内投入运作。

张平/王凡（法新社、德新社、路透社）

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