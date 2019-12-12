华盛顿批准制裁北溪2号项目 德国政府抗议

（德国之声中文网）周五（12月21日）晚，特朗普总统签署了《国防预算法》，其中包括对俄罗斯和德国之间的北溪2号（Nord Stream 2）管道项目进行制裁的法案。

该法案的制裁对象是参与建设该能源项目的公司。该项目计划耗资110亿美元，在波罗的海海底铺设运输管道，将俄罗斯天然气直接输送到德国。

特朗普政府有60天时间来列出正在参与此项目的公司和个人。制裁令允许美国吊销当事人的赴美签证，冻结其在美国的财产或商业利益。

"我们认为此举在干预我们的内政"

制裁法案将北溪2号描述为莫斯科对柏林可能的"胁迫工具和政治杠杆"，并且可能极大削弱美国与德国以及其他欧洲盟国的联系，获得了美国国会两院议员压倒性的支持。

默克尔政府谴责了这项制裁令，敦促美国不要干预欧洲的能源政策。德国政府发言人说："这些措施影响了德国和其他欧洲国家的商业，我们认为此举在干预我们的内政。"

这项制裁令也遭到欧盟的反对。欧盟发言人批评它"对从事合法业务的欧盟企业实施制裁"。

俄罗斯：美国推行阻碍全球贸易的意识形态

俄罗斯总统普京誓言对美国的制裁采取"对等"措施。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）指责美国推行阻碍全球贸易的意识形态，并在她的Facebook页面上写道："很快他们就要求我们停止呼吸。"

在制裁令签署之前，瑞士-荷兰公司Allseas已暂停管道铺设。该公司受雇于俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom），承担该项目的离岸部分建设。

尽管该项目的完工日期还不确定，但是曾被期待在数月之内投入运作。

张平/王凡（法新社、德新社、路透社）