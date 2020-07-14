 华盛顿對南海硬起來 分析：美國只贏不輸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2020

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时政风云

华盛顿對南海硬起來 分析：美國只贏不輸

美國一直在南海問題上相对谨慎，而國務卿蓬佩奧近日發表强硬聲明，首次否定中國的「九段線」主張。在中美角力升溫和美國選戰之際，分析指南海問題是美國的一張好牌。

USS Carl Vinson (CVN-70) nukleargetriebener Flugzeugträger der United States Navy (picture-alliance/Zumapress/M. Brown)

美國利用南海爭端是在外交和政治上向北京施壓？

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部分亚洲国家在官方发行的地图中绘制自定的国家疆界，用以影响公众舆论。在印度，私自发行不符合官方定义疆界的地图是犯罪行为。 (08.03.2020)

中国对南中国海大部分地区近海资源的争议性主张遭到美国指控「完全非法」，北京也第一时间反击。此举可能会让世界上最大的两个经济体间充满矛盾的关系进一步恶化。 (14.07.2020)

美国国务卿蓬佩奥在东盟外长会议上批评中国在南中国海的“武力胁迫”，以及在湄公河上修筑水坝的后果。中国外长王毅在与蓬佩奥会晤时表示，“试图阻挠中国发展”是做不到的。 (01.08.2019)

（德國之聲中文網）南海領土問題持續升溫，美國繼周一（13日）稱中國南海主張「完全非法」後，周三（15日）再表明會支持凡認為南海主權主張遭到中國侵犯的國家。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會上重申，美國將與東盟（ASEAN）站在同一陣線，透過法律途徑給予協助。但他暗示美國將以外交而非軍事手段支持。

美國的聲明在南海仲裁4周年之際出爐，也是美國首次就南海領土爭議公開表明立場。中國外交部發言人華春瑩也强硬回應，表示中方將繼續堅定維護自身主權安全和合法權益，「樹欲靜而風不止，如果美國想興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。

分析：南海問題是便宜的政治工具

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江对德国之声分析指，美国在南海問題上一向「不選邊站」，僅表示支持航行自由，現在明確選邊站顯示了重大的政策改变。

他認為在中美關係緊張之際，美國正在利用任何機會打壓中國，「炒作」南海爭端是在外交和政治上向北京施壓。「用國際法批評中國在南海的主張沒有法律依據，損害中國的形象，更重要的是，對美國來説，南海問題是非常便宜的政治工具，幾乎不用付出任何代價，只贏不輸。」

他預料美國將增加在南海的「小动作」，包括加强巡逻，也可能游说其他国家如日本、英国到南海航行自由區域巡逻。雙方會否擦槍走火，造成大规模冲突？李明江认为可能性微乎其微，因为美国在南海没有主权，也不是争端国，没有直接介入的理由。「美国跟中国在南海军事较量，美国不容易得出结论，會好处多于损失。」

USA Mike Pompeo (Getty Images/M. Ngan)

美國國務卿蓬佩奧在記者會上重申，美國將與東盟站在同一陣線，透過法律途徑給予協助

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的亞洲海事透明倡議（AMTI）主任波林（Gregory Poling）日前對CNN表示，美國過去在這個問題上保持沉默，近日的嚴正聲明是在外交上的「重重一擊」，「有助於像越南和菲律賓的夥伴國，也會給歐洲等國家施加壓力，讓它們不要猶豫，必須說點什麼」。

美聯社指，特朗普抗疫不力飽受批評，他必須在11月總統大選前，在對華政策上展現出比民主黨對手拜登更强硬，才有機會連任。李明江認同特朗普正為選情打「中國牌」，但直言在南海問題上，爭取選票未必是最主要目的，「大部分美國人根本不知道南海在哪，特朗普要搶選票，禁用TikTok、華爲會更加直接」。

海牙國際法庭2016年裁定中國在南海的行為違反國際法，美國一直沒有明確表態。直到蓬佩奧周一（13日）發表聲明，批評中國多年來在南海「實施威嚇以便控制」近海資源，以「強權決定是非」取代國際法，在南海建立「海洋帝國」，並重申不接受中國主張的「九段線」。

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