华盛顿外找朋友 习近平进博会再谈开放大门

（德国之声中文网）在11月5日举行的第二届进博会上，中国国家主席习近平发表主旨演讲，再次重申“中国开放的大门只会越开越大”。他强调说，“中国有近14亿人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大，前景不可限量。”

形势逼人

不久前公布的中国今年第三季度报告显示，中国的经济增长速度继续放缓，GDP同比增长6%，处于北京方面制定的全年增长目标6%至6.5%的低点。这一趋势无疑让身处中美贸易战困境中的中国政府感到更大压力。

华东理工大学商学院经济学系宏观经济教研室主任沈凌认为，这两年中国经济下滑仍没有一个“着陆”的感觉。面对不容乐观的经济下行趋势，中国更加需要一个对外开放的形势，让国内的民间资本和国外投资者都对中国保持一个乐观的预期。这也是习近平再次强调“中国开放的大门只会越开越大”的重要原因。他说，“中国继续开放大门将有助于着陆成功，有助于稳住经济。中国现在提出六个稳定，也是因为对经济下行的担忧所致。习近平这次的讲话和去年一样，保持了对外开放的态度，希望大家到中国市场来看一看。特别从可贸易商品的角度看，中国成为最大的消费品市场已经成为现实。因此，中国打开大门，对世界的吸引力还是很大的。”

按照中国国家统计局今年初发布的数据，中国人均GDP已接近1万美元。经济学家估计，中国沿海地区已有3到4亿人口的人均GDP超过全国GDP平均水平的50%以上。这一数量庞大的群体消费潜力可观。

除了强调市场规模以外，习近平在演讲中还表示将创造更有利的扩大进口的条件，包括进一步降低关税和制度性成本，继续优化营商环境，放宽外资市场准入，继续缩减负面清单，完善知识产权保护等等。数据显示，今年前9个月，中国进口额同比下滑5%。自美进口9月份下降26.4%，显示中国亟需提振国内需求并创造更有利的进口条件。

进博会在上海国家会展中心举办

法国希腊领导人来站台 美企参展面积第一

演讲中，习近平没有直接提到中美贸易战，而是呼吁”共建开放共享的世界经济“，并不点名地说，“各国应该坚持人类优先的理念，而不应把一己之利凌驾于人类利益之上。”他还提到“中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，加快中欧投资协定、中日韩自由贸易协定、中国－海合会自由贸易协定谈判进程。”

经济学家沈凌认为， 中美此次的贸易协议无论怎么签，今后都会有各种各样的矛盾和反复。与此同时，中国试图通过加强与欧洲、日韩、东盟等地区的关系减轻来自美国的压力所带来的后果。他说，“ 李克强总理参加的区域全面经济伙伴关系协定15个成员国已经宣布整体上结束谈判，中国和日本的关系也一下子得到缓和，这些都是拜特朗普所赐。没有他的压力，这些都不会有这么快。”

习近平在演讲中强调，从首届进博会以来，中国当时宣布的扩大对外开放的5方面举措已经基本落实，外商投资法将从明年1月1日起实行，力图加强外资对中国的信心。欧盟驻华代表团在进博会前发表声明称，关于双方计划在2020年达成的欧中全面投资协定，欧盟希望中国表现出更大的雄心和真正的努力。欧盟还表示“确实存在对中国的承诺疲劳”，并点出了中国的市场准入壁垒，包括限制外商直接投资、补贴和国有企业的运作、知识产权保护和执法、公共采购和政府采购协定等等，并建议中方继续改善在减少网络安全体系屏蔽，期待欧盟公司在中国电信网络方面有和中国公司在欧盟同样的机会。

法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇出席了博览会开幕式。新加坡《联合早报》称，本届进博会首次吸引到西方主要国家领导人与会是北京突破华盛顿战略包围的重要进展。据报道，马尔龙此次率领一支包括70家法国企业在内的经贸代表团访华，中法将签署30至40项经贸合作协议。美国政府没有派高级代表参加进博会，但据中国官方数据，今年参展的美企有192家，比去年增加18%。美方参展面积与去年相比有明显增加，位居各参展国之首。