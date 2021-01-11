华盛顿取消赴台等外访 对于台湾有何影响？

(德国之声中文网) 美国国务院周二(1月12日)宣布，国务院将取消所有外访计划，蓬佩奥自己的访欧行程以及美国驻联合国大使克拉夫特 (Kelly Craft)访台的行程都被取消。

美国国务院称，此决定是为了让国务院与即将上任的拜登政府进行交接。

虽然美国国务院以交接作为理由变更行程，但是欧洲外交官与其他熟悉内情的人士表示，卢森堡与其他欧洲高级官员已经拒绝与蓬佩奥在访欧期间见面。

法新社报道指出，蓬佩奥此行没有安排与任何欧盟高级官员会面，外交价值本来就有限。卢森堡一名官员对法新社说，卢森堡外长阿瑟伯恩（Jean Asselborn）在RTL广播中称特朗普是一名"罪犯"后，该行程的一部分就已被取消。阿瑟伯恩在谈到上周特朗普支持者攻击美国国会大厦时称这位即将卸任的总统为"政治纵火犯"。

法新社还分析称，这一180度大转弯、取消出访的决定体现了过渡时期的动荡，"但也让欧洲和台湾都可以避开接待这一由即将离任政府组成的、可能很尴尬的代表团"。

台湾外交部：非常遗憾

克拉夫特原定周三到周五访问台湾，对于其行程临时变更，台湾外交部发声明回应: "外交部对国务院的决定表示理解与尊重。对于美国驻联合国常代克拉夫特大使(Kelly Craft)因此无法如期于1月13日至15日率团访台，外交部感到婉惜，但欢迎克拉夫特大使于未来适当时机来访。"

路透社报导，克拉夫特访台行程看似是总统特朗普与蓬佩奥协力在总统当选人拜登上任之前，再度对中国作出强硬表态。中国曾对克拉夫特访台安排表示强烈反对。

目前驻台湾的薛頓賀爾大學法學院分析师陸梅吉（MaggieLewis）对法新社说，现在有这种级别的访问是"非常晚的"，"把关注点放在即将上任的政府而不是特朗普政府上面，是恰当的"。

迄今，拜登没有怎么透露其台湾政策的细节。美国智库战略与国际研究中心的中国与台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）对法新社表示，对于美方在最后时间取消访台行程，台北会"有些失望，但也有些解脱"。她说，"台湾不想与即将上台的美国政府产生摩擦"。

"来不来对台湾没有关键性的得分与失分"

台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授、台美关系问题专家黄介正也对德国之声说，克拉夫特访台本来就是"比较突然的一个决定"，"我认为美国国务院事前原本没有让她出访的计划。那站在台湾的立场，我们长期处在外交困境中，只要是可以提升台湾能见度或创造台美之间外交工作先例的，当然不便拒绝。但她宣布要来後，蔡英文总统也说台湾不会冒进，台湾政府也没有特别高调宣传"。黄介正指出，即使克拉夫特来到台湾，"她所有的发言都不能代表美国政策或是将来形成政策。这也是众所皆知的事情"。

这位台美关系问题专家强调，访问一事"从头到尾发球权都在蓬佩奥的手上，他既然取消这次出访，我想我们也就理解就好，不用感到遗憾。……来与不来台湾，对台湾并没有关键性的得分与失分"。黄介正指出，"台美关系的关键点是在美国未来的对华政策或者两岸政策是否会有改变，那如果有改变，蔡总统的国安跟外交团队要如何因应"。

是否影响两岸关系？

对于克拉夫特取消访台一事，中国外交部发言人赵立坚在1月13日例行记者会上表示，"近来我和我的同事已经多次就美国常驻联合国代表克拉夫特拟访台表明中方的严正立场。我愿再次强调，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的"，并再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，强调中方将继续采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权、安全利益。

在谈到此事对两岸关系影响时，淡江大学学者黄介正表示，"克拉夫特来的话，当然就会创造先例，可以让蔡英文政府得分，对两岸关系当然会有一定冲击。但她突然决定不来，对两岸关系的直接冲击就相对降低，但也不会改善两岸关系，因为民进党政府跟北京之间的最核心问题不是在台美关系"。

张慈/杨威廉/王凡/邹宗翰 (综合报道)

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