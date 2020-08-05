华盛顿制裁中港高官 林郑榜上有名

（德国之声中文网）当地时间周五（8月7日），美国财政部宣布对11名涉及香港事务的中港官员实施制裁，其中香港官员包括特区行政长官林郑月娥，律政司司长郑若骅，保安局长李家超，政制及内地事务局局长曾国卫，警务处处长邓炳强以及警务处前任处长卢伟聪，另外刚刚设立的香港国安委首任秘书长陈国基（兼任特首办主任）也名列制裁名单中。

遭到美方制裁的中国大陆官员则包括港澳办主任夏宝龙，副主任张晓明，中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁和新设立的中央驻港国安公署首任署长郑雁雄。

美国政府指责香港特首林郑月娥要为“执行北京压制（香港）自由和民主进程的政策直接负责”。美国财长姆努钦表示：“美国与香港人民站在一起，我们会继续运用工具和权力对付那些侵犯他们自治权利的人。”

据称，美方制裁手段包括冻结相关人员以及他们直接或间接持有50%股权以上的法人实体在美国境内的资产，同时禁止美国公民或任何人在美国境内与他们产生经济往来。

至截稿时为止，中国外交部网页对于美方制裁尚未回应。而中国外交部发言人赵立坚此前在回应相关问题时曾表示，香港问题为中国内政，外国无权干涉。他表示：“中国不是吓大的。美国通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。”

而中国外长王毅在8月5日接受官媒新华社采访时也曾表示，制定香港国安法弥补香港长期以来存在的法律漏洞，有利于使“一国两制”方针在法治轨道上行稳致远，有利于保障香港的长治久安，并称“粗暴干涉香港事务的言行恰恰是在破坏‘一国两制’的健康运行。”

中联办主任骆惠宁是北京政府驻港最高级别官员

港版国安法引轩然大波

今年6月30日，中国颁布港版国安法，理由是打击“分裂国家、颠覆国家政权、从事恐怖活动，以及勾结外国等严重危害国家安全的罪行”。但西方国家普遍将该法的颁布视为北京侵犯香港自治权利，打击民主运动和言论自由的新一轮行动。 包括德国在内的多个国家此后陆续宣布搁置与香港之间的引渡协议。

因为贸易纠纷和新冠疫情等问题而高度紧张的美中关系因此更趋恶化。港版国安法公布后不久，美国总统特朗普便签署命令，终止对香港的优惠经济待遇。而此番公布的制裁措施，则是针对港版国安法的最新反制。

上月，华盛顿政府曾制裁4名中国涉及新疆事务官员，其中包括中共政治局委员陈全国，理由是中国政府侵犯维吾尔群体人权。当时彭博社曾报道称，白宫拟定的中国官员制裁名单中原本包括主管港澳事务的中共政治局常委，国务院副总理韩正和香港特首林郑月娥，但遭特朗普临时叫停。这一消息此后遭到白宫否认，表示仍在讨论制裁对象。

如果韩正名列其中，将成为美国制裁级别最高的中共官员。但周五正式公布的制裁名单中，并没有韩正。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。



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