华盛顿制裁中港高官 林郑榜上有名

中美之间围绕“港版国安法”的政治角力继续升级。特朗普政府周五宣布制裁香港特首林郑月娥在内的一批涉及香港事务的中国官员。
（德国之声中文网）当地时间周五（8月7日），美国财政部宣布对11名涉及香港事务的中港官员实施制裁，其中香港官员包括特区行政长官林郑月娥，律政司司长郑若骅，保安局长李家超，政制及内地事务局局长曾国卫，警务处处长邓炳强以及警务处前任处长卢伟聪，另外刚刚设立的香港国安委首任秘书长陈国基（兼任特首办主任）也名列制裁名单中。
遭到美方制裁的中国大陆官员则包括港澳办主任夏宝龙，副主任张晓明，中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁和新设立的中央驻港国安公署首任署长郑雁雄。
美国政府指责香港特首林郑月娥要为“执行北京压制（香港）自由和民主进程的政策直接负责”。美国财长姆努钦表示：“美国与香港人民站在一起，我们会继续运用工具和权力对付那些侵犯他们自治权利的人。”
据称，美方制裁手段包括冻结相关人员以及他们直接或间接持有50%股权以上的法人实体在美国境内的资产，同时禁止美国公民或任何人在美国境内与他们产生经济往来。
至截稿时为止，中国外交部网页对于美方制裁尚未回应。而中国外交部发言人赵立坚此前在回应相关问题时曾表示，香港问题为中国内政，外国无权干涉。他表示：“中国不是吓大的。美国通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。”
而中国外长王毅在8月5日接受官媒新华社采访时也曾表示，制定香港国安法弥补香港长期以来存在的法律漏洞，有利于使“一国两制”方针在法治轨道上行稳致远，有利于保障香港的长治久安，并称“粗暴干涉香港事务的言行恰恰是在破坏‘一国两制’的健康运行。”
港版国安法引轩然大波
今年6月30日，中国颁布港版国安法，理由是打击“分裂国家、颠覆国家政权、从事恐怖活动，以及勾结外国等严重危害国家安全的罪行”。但西方国家普遍将该法的颁布视为北京侵犯香港自治权利，打击民主运动和言论自由的新一轮行动。 包括德国在内的多个国家此后陆续宣布搁置与香港之间的引渡协议。
因为贸易纠纷和新冠疫情等问题而高度紧张的美中关系因此更趋恶化。港版国安法公布后不久，美国总统特朗普便签署命令，终止对香港的优惠经济待遇。而此番公布的制裁措施，则是针对港版国安法的最新反制。
上月，华盛顿政府曾制裁4名中国涉及新疆事务官员，其中包括中共政治局委员陈全国，理由是中国政府侵犯维吾尔群体人权。当时彭博社曾报道称，白宫拟定的中国官员制裁名单中原本包括主管港澳事务的中共政治局常委，国务院副总理韩正和香港特首林郑月娥，但遭特朗普临时叫停。这一消息此后遭到白宫否认，表示仍在讨论制裁对象。
如果韩正名列其中，将成为美国制裁级别最高的中共官员。但周五正式公布的制裁名单中，并没有韩正。
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