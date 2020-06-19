华盛顿再列四中官媒为“外国使团”

(德国之声中文网) 美国国务院周一 (6月22日) 宣布将4间中国官媒列为外国使团，这也将被列为外国使团的中国驻美官媒增加至9间。美国国务院强调，这些机构都是受中国控制的媒体。各界担忧，美国此举会引发中国反击，导致中美关系进一步恶化。

当日中国外交部发言人赵立坚在记者会上表示，这已经是美方第二次将中国媒体在美机构列管为“外国使团”了，这是美方赤裸裸对中方媒体政治打压的又一例证，将进一步严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动。他说，“我们强烈敦促美方摈弃冷战思维和意识形态偏见，立即停止和纠正这种损人不利己的错误做法，否则中方将不得不作出必要正当反应。”

这一批被列为外国使团的中国官媒包含央视丶中新社丶《人民日报》与《环球时报》。此前，被中国国务院把新华社丶中国环球电视网(CGTN)丶中国国际广播电台(CRI)丶《中国日报》发行公司和《人民日报》的海外代理美国海天发展公司列为外国使团。

美国国务院发言人奥特加斯 (Morgan Ortagus) 在声明稿中表示，美国国务院是依照《外国使团法》所赋予的权力做出相关决定。她説：「过去十年在习近平的带领下，中国将国家宣传机构伪装成新闻机构，并对这些机构进行更直接地控制。」

奥特加斯强调，习近平曾说过党的新闻媒体必须体现党的意志，维护党中央的权威，并与党中央保持高度一致。她説：「西方媒体受制於真相，而中国的媒体则受制於中国共产党。」

国务院助理国务卿史达伟 (David Stilwell) 也说：「中国共产党不只掌控这些宣传机构的营运，也对他们的内容走向有全权掌控。」

美中媒体战

美中之间的媒体角力始於今年2月18日美国国务院宣布将5间中国官媒列为外国使团，而隔天，中国政府便以《华尔街日报》刊登歧视新冠病毒的评论文章为由，将3名驻北京的记者逐出中国。到了3月2日，美国再次大动作反制中国，由国务院宣布限制遭列「外国使团」的5间中国官媒在美的中国籍员工人数，迫使这些媒体砍掉约4成的中国籍员工。

3月18日，中国再次作出反击，驱逐了《华尔街日报》丶《纽约时报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者，并规定他们往後不得到中港澳从事记者工作。此外，中国政府也要求这3间媒体丶时代杂志与美国之音向中国列明驻中人员，财务丶经营与不动产等相关资讯。

而上个月，美国国土安全部也宣布缩短在非美国媒体工作的中国记者的工作签证期限，将原本无限期的记者签证缩短至90天。虽然美国允许这些记者申请延长，但延长也只有90天的期限。美国国务院在周一的声明中也重申，中国官媒的人员并非真正的记者，而是替共产党工作的宣传工作者。

美国国务院发言人奥特加斯 (Morgan Ortagus) 在声明稿中表示，美国国务院是依照《外国使团法》所赋予的权力做出相关决定。

此外，美国联邦通讯委员会 (FCC) 周一也驳回了加州一间广播公司的中文节目透过转播到墨西哥再转播回美国的申请。FCC声称这间公司与中国政府有联系。FCC的声明中写道：「申请被驳回是因为各方都未将凤凰广播电台列入申请中。」

凤凰广播电台的股东中，有两家由中国政府控股的实体。FCC的声明还说，如果修订後的申请中有包含凤凰广播电台，FCC会根据适用法律重新对该申请进行审核。

避谈博尔顿新书

周一这场电话记者会中还发生了一个意外插曲。路透社一名记者向奥特加斯询问美国在亚洲的友邦如何审视美国前国安顾问博尔顿的新书，但奥塔加斯拒绝回答该问题。当这名路透社记者再追问相同的问题时，奥塔加斯要求国务院将该名记者的电话转静音，让他无法继续提问。当国务院助理国务卿史达伟 (David Stilwell) 回应该问题时，他声称自己太忙，没注意到博尔顿的新书。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)