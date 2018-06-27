华盛顿促北约加强战备 欧洲盟友难给力

（德国之声中文网）下个月北约将召开峰会，欧盟各国外长和北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在加紧就消除欧洲内部协同采取军事行动的障碍展开激烈讨论。但是，这些颇受关注的问题其实只是北约对于其全新"欧洲战备倡议"（European Readiness Initiative）的担忧中的一小部分，这个战备倡议也简称"四个30"：到2020年之前，北约各国必须具备在30天之内，部署30个机械化营、30个空军中队和30艘战舰的能力。

该倡议是在美国国防部长马蒂斯（James Mattis）去年秋天的提议下制定的，马蒂斯当时还一并向北约盟国提出了增加国防预算以分担开支的要求。倡议的目标是，在危机局势出现的早期阶段以及后续发展过程中，填补在"紧急战备"部队和"初步增援"部队之间的空白。

在美国的强大压力下，德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）已表示要大幅提高国防预算，弥补过去多年来德国在军备方面的投资缺口。尽管如此，德国仍然远远无法达到北约盟友在2014年制定的目标，即在2024年之前将缴纳给北约的会费提高到本国国内生产总值的2%。

"我们需要它，因为我们面临着越来越难以预测的安全环境，我们必须做好准备应对不可预见的紧急情况"，斯托尔滕贝格在6月初各国防长批准这一协议的时候说，"我坚信，我们现在可以兑现新的承诺。"

理想高远，现实残酷

但并非所有人都像这位北约秘书长这么自信。部署30个机械化营--先不说各国对"营"的规模有各不相同的定义--可能意味着要集结超过15000人的部队，他们的装备和运输车辆要经历层层边界检查，穿越常常过于狭窄的隧道，通过薄弱的桥梁，才能到达执行任务的热点地区，而这些障碍都可能会影响他们行进的速度。

美国智库兰德公司（RAND）的政治学者舒尔金（Michael Shurkin）曾经在一篇学术论文中分析过英、法、德三国军队在波罗的海区域建立和维持装甲旅的能力。通常情况下，一个装甲旅相当于3到6个机械化营的规模，所以按照北约的"欧洲战备倡议"，各国应该具备在一个月之内部署5到10个装甲旅的能力。

但是舒尔金的论文指出，上述3国面对这样的时间压力，要想集结这么多个营的兵力，恐怕都会遇到困难或者延迟。根据他的分析，英国军队的装备在3国之中最好，很有可能会在30到90天之内完成一个装甲旅的集结部署工作。法国在这方面已经有些捉襟见肘，虽然巴黎有可能在一周之内部署一个机械化营，几个星期之内能够部署一个装甲旅，但是他们的部队"很可能无法做好充分的准备去对抗俄罗斯军队"。

而德国的情况如何？舒尔金指出，德国只有"两个机械化营具备足够现代的装备可以和俄罗斯军队相抗衡"。虽然这两个营的兵力可能在一周之内就能完成部署，但是如果想要再追加更多的兵力，德国恐怕就要"从其它部队抽调兵力和装备"，这也会对其同时进行其它军事行动造成制约。

五角大楼耐心有限

美国国防部主管欧洲和北约事务的副助理部长戈弗斯（Tom Goffus）表示，通常人们总是"想当然地认为，如果战争爆发，每个人都会给坦克让道"。但这不是军事战略家能够视为理所当然的事情。"我们希望做的是，让它成为一种常态，让我们在和平时期也可以做一些事情，让我们的主要作战部队强化战略具有更高的可信度。"

欧洲领袖网络（ELN）组织的政治研究员加兰（Alice Billon-Galland）则质疑美国为什么要力推这一倡议，北约盟国又为什么同意这么短的时间限制。她认为，"敦促欧洲盟国在高度战备领域增加主动"是符合逻辑的，因为这是一个不争的事实。但是她也指出，这个倡议的风险太大，"如果到2020年，他们还是只能在45天内部署10个营的兵力，那么这一切就成了一个天大的笑话，这对于北约来说也是很难堪的事情"。