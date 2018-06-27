 华盛顿促北约加强战备 欧洲盟友难给力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

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时政风云

华盛顿促北约加强战备 欧洲盟友难给力

由美国发起的一项倡议旨在提高北约在欧洲的战备水平，让数万人规模的高技术装备部队处于常备状态。但是这个目标能现实吗？英、法、德这些大国目前的军队集结能力究竟如何？

Nato Flagge (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

美国发起倡议，旨在提高北约在欧洲的战备水平，图为北约旗帜

（德国之声中文网）下个月北约将召开峰会，欧盟各国外长和北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在加紧就消除欧洲内部协同采取军事行动的障碍展开激烈讨论。但是，这些颇受关注的问题其实只是北约对于其全新"欧洲战备倡议"（European Readiness Initiative）的担忧中的一小部分，这个战备倡议也简称"四个30"：到2020年之前，北约各国必须具备在30天之内，部署30个机械化营、30个空军中队和30艘战舰的能力。

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虽然互称盟友，但德国同美国之间存有一系列不和谐因素，特朗普退出G7闭幕宣言，不过是冲突浮上了水面。 (12.06.2018)

一本新书描绘了德国安全政策思维中的新动向—离开北约，走向欧盟。不过，作者指出，此举尚缺乏必要前提。 (15.10.2017)

德国空军拥有将近130架台风战机，如果北约遇到危机情况，德国有义务派出82架执行战斗任务。但是根据媒体曝光，目前具备实战能力的台风战机实际上只有4架。 (02.05.2018)

俄罗斯的军力让莫斯科在后苏联地区拥有明显的军事优势，虽然它还是无法与整个北约相匹敌。俄军事专家告诉德国之声，克里姆林宫目前正在加紧推进军队的现代化。 (11.04.2018)

该倡议是在美国国防部长马蒂斯（James Mattis）去年秋天的提议下制定的，马蒂斯当时还一并向北约盟国提出了增加国防预算以分担开支的要求。倡议的目标是，在危机局势出现的早期阶段以及后续发展过程中，填补在"紧急战备"部队和"初步增援"部队之间的空白。

在美国的强大压力下，德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）已表示要大幅提高国防预算，弥补过去多年来德国在军备方面的投资缺口。尽管如此，德国仍然远远无法达到北约盟友在2014年制定的目标，即在2024年之前将缴纳给北约的会费提高到本国国内生产总值的2%。

"我们需要它，因为我们面临着越来越难以预测的安全环境，我们必须做好准备应对不可预见的紧急情况"，斯托尔滕贝格在6月初各国防长批准这一协议的时候说，"我坚信，我们现在可以兑现新的承诺。"

理想高远，现实残酷

但并非所有人都像这位北约秘书长这么自信。部署30个机械化营--先不说各国对"营"的规模有各不相同的定义--可能意味着要集结超过15000人的部队，他们的装备和运输车辆要经历层层边界检查，穿越常常过于狭窄的隧道，通过薄弱的桥梁，才能到达执行任务的热点地区，而这些障碍都可能会影响他们行进的速度。

美国智库兰德公司（RAND）的政治学者舒尔金（Michael Shurkin）曾经在一篇学术论文中分析过英、法、德三国军队在波罗的海区域建立和维持装甲旅的能力。通常情况下，一个装甲旅相当于3到6个机械化营的规模，所以按照北约的"欧洲战备倡议"，各国应该具备在一个月之内部署5到10个装甲旅的能力。

但是舒尔金的论文指出，上述3国面对这样的时间压力，要想集结这么多个营的兵力，恐怕都会遇到困难或者延迟。根据他的分析，英国军队的装备在3国之中最好，很有可能会在30到90天之内完成一个装甲旅的集结部署工作。法国在这方面已经有些捉襟见肘，虽然巴黎有可能在一周之内部署一个机械化营，几个星期之内能够部署一个装甲旅，但是他们的部队"很可能无法做好充分的准备去对抗俄罗斯军队"。

而德国的情况如何？舒尔金指出，德国只有"两个机械化营具备足够现代的装备可以和俄罗斯军队相抗衡"。虽然这两个营的兵力可能在一周之内就能完成部署，但是如果想要再追加更多的兵力，德国恐怕就要"从其它部队抽调兵力和装备"，这也会对其同时进行其它军事行动造成制约。

五角大楼耐心有限

美国国防部主管欧洲和北约事务的副助理部长戈弗斯（Tom Goffus）表示，通常人们总是"想当然地认为，如果战争爆发，每个人都会给坦克让道"。但这不是军事战略家能够视为理所当然的事情。"我们希望做的是，让它成为一种常态，让我们在和平时期也可以做一些事情，让我们的主要作战部队强化战略具有更高的可信度。"

欧洲领袖网络（ELN）组织的政治研究员加兰（Alice Billon-Galland）则质疑美国为什么要力推这一倡议，北约盟国又为什么同意这么短的时间限制。她认为，"敦促欧洲盟国在高度战备领域增加主动"是符合逻辑的，因为这是一个不争的事实。但是她也指出，这个倡议的风险太大，"如果到2020年，他们还是只能在45天内部署10个营的兵力，那么这一切就成了一个天大的笑话，这对于北约来说也是很难堪的事情"。

  • Bundeswehrsoldaten kehren von einem Einsatz aus dem Sudan zurück. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand dpa)

    德国联邦国防军的海外使命

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    1993年4月2日，德国联邦政府决定派遣国防军士兵参与北约在南斯拉夫的军事行动。这是二战结束之后，德国士兵首次参与国际军事使命。此后，德国国防军还多次前往国外执行任务。

  • Schweres Erdbeben verwüstet Agadir 1960

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    人道主义援助行动

    德国联邦国防军成立5年之后首次参与一项人道主义救援行动。1960年2月29日，摩洛哥发生地震。德国国防军士兵对受灾城市阿加蒂尔（Agadir）进行援救。此后德军还曾前往阿尔及利亚、意大利、埃塞俄比亚和伊朗进行救援。

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

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    参与前南战争引发争议

    1993年4月2日，德国政府决定派遣军队参与监督爱琴海武器禁运，并对波斯尼亚设立禁飞区。社民党和自民党认为，德国军队在北约范围之外参与军事行动违背宪法。

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

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    议会拥有最高决定权

    1994年7月12日，德国联邦宪法法院做出裁决，德国作为联合国和北约成员国有权派遣武装力量参与行动。但法院特别强调了所谓的“议会保留原则”：也就是所有类似使命都必须得到联邦议院的批准。因此德国联邦国防军也被称为“议会军队”。

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    德国联邦国防军的海外使命

    科索沃战争：没有联合国授权的战斗任务

    1999年春季，德军参与了代号为“联合力量”（Allied Force）的北约军事行动，这也是德军第一次参加大规模战斗任务。德国旋风式战斗机执行空中侦查并对塞尔维亚防空体系发动攻击。北约的该项行动从国际法而言具有争议，因为这一使命既不是在北约成员国被攻击的情况下进行，也没有得到联合国特别授权。

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    德国联邦国防军的海外使命

    围绕科索沃使命产生的争议

    科索沃冲突发生后，当时新上任的红绿政府首次在境外将武力作为执行政策的手段。这导致严重的国内政治对立。科索沃使命的反对者将这一行动称为违宪的攻击性战争。尤其是绿党面临内部分裂的危险：时任外长的菲舍尔（Joschka Fischer）在一次党内特别会议上甚至遭到“彩弹”袭击。

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

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    反恐战争

    北大西洋公约第5条规定了“集体防卫原则”。德国政府以此为据承诺支持“反恐战争”。在“持久自由”（Enduring Freedom）行动的框架之下，德军士兵参与了阿富汗和非洲之角海域的战斗行动。

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

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    施罗德提出信任投票

    德军参与反恐战争的问题在红绿联合政府内部引起争议。社民党籍的时任总理施罗德（Gerhard Schröder）向美国保证“无条件支持”。此后施罗将有关德军阿富汗使命的表决作为对自己的信任投票，最终以微弱优势惊险过关。

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

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    阿富汗

    德国联邦军从2002年开始参与国际驻阿富汗安全援助部队（ISAF）。目前共有4628名德军士兵驻扎阿富汗，在超过11年时间里，共有52人阵亡。2014年年底，所有外国部队都将撤离阿富汗。

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    德国联邦国防军的海外使命

    昆都士空袭油罐车事件

    2009年9月4日，德军上校克莱恩（Georg Klein）下令对两辆被塔利班劫持的油罐车进行空袭，结果造成100多人死亡，其中包括儿童。这毫无疑问是德国军事行动造成遇难者人数最多的一次。

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    德国联邦国防军的海外使命

    部署在土耳其的爱国者导弹

    由于担心遭到来自叙利亚的导弹攻击，土耳其向北约盟友发出援助请求。2012年12月以来，德国在土耳其部署了爱国者导弹防御系统。298名德军士兵驻扎在小亚细亚地区的卡赫拉曼马拉什（Kahramanmaras），地处叙土边境以北约100公里处。

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    德国联邦国防军的海外使命

    悼念阵亡将士

    1992年以来，已有100名德军士兵在海外行动中丧生。2008年11月27日在柏林落成的德国联邦国防军纪念碑也表达了对海外阵亡将士的悼念之情。

    作者: Sven Pöhle/石涛


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