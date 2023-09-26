华盛顿与太平洋岛国建交 意在沛公？

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（9月25日）表示，美国正式承认太平洋库克群岛（Cook Islands）和纽埃岛（Niue）为“主权和独立”的国家，并将与其建立外交关系。

拜登表示，这一举措将有助于维护“自由和开放的印太地区”。他还补充表示，承认这两个国家还将有助于遏制非法捕捞、应对气候变化的影响，并且能够促进经济增长。

美国和纽埃已在周一建立了外交关系，美国国务卿布林肯和纽埃总理塔格拉吉（Dalton Tagelagi）签署了一份相关的联合声明。这一消息由美国国务院发布。

美国为何如此积极？

库克群岛和纽埃岛总共仅有不到2万人口，但在南太平洋形成了一个广大的经济区。这两地都实施与新西兰保持自由联合的自治体制，这意味着，它们在不同程度上都与新西兰相关联，包括外交和国防政策。

在被视为相对闭塞地区几十年后，南太平洋已经成为美国和日益自信的中国之间竞争的重要舞台。北京在这一具有战略意义的海洋地区大幅增加了经济、政治和军事存在。

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拜登的承诺

美国公开承认库克群岛和纽埃是在太平洋岛国领导人峰会之初宣布的。这被视为美国的一次魅力攻势，旨在阻止中国进一步进入被华盛顿长期视为后院的战略地区。

美国总统拜登9月25日在白宫主持了与太平洋岛国领导人的峰会

从澳大利亚到人口稀少的小国和群岛，该峰会聚集了分布在太平洋地区的各个国家和地区。不过与北京关系密切的所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）缺席会议，这在某种程度上也凸显了中国的影响力。

在欢迎仪式上拜登表示：“美国致力于确保印太地区自由、开放、繁荣和安全。我们致力于与在座的所有国家共同努力，实现这一目标。”他补充说，承认这两个岛国将“使我们能够扩大这种持久伙伴关系的范围，同时寻求应对民众生活最重要的挑战。”

拜登还承诺与两国合作，为该地区提供2亿美元（1.89亿欧元）的资金，用于应对气候变化影响、推动经济增长、打击非法捕捞和改善公共卫生等项目。

（路透社，美联社，法新社）

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