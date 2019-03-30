 华盛顿不满谈判进度 中美贸易协议仍有变数 | 经济纵横 | DW | 09.04.2019

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经济纵横

华盛顿不满谈判进度 中美贸易协议仍有变数

中美贸易代表团在经历九次会晤后，传出美国仍对特定议题的谈判进度不是特别满意，并认为这些议题妨碍双方终结贸易战。

USA, Washington: Donald Trump trifft Liu He im Weißen Haus (picture-alliance/AP/M. Balce Ceneta)

四月，中国贸易谈判代表前往华府继续磋商，最高代表刘鹤与特朗普见面

(德国之声中文网) 中国与美国自从2018年七月以来展开的贸易战已使全球金融市场与供应链动荡不安，也让世界前两大经济体耗资数十亿美元。 路透社报导，双方上周在华盛顿结束第九次会晤后，本周将持续进行远程讨论。 白宫贸易官员威廉斯 (Clete Willems) 表示: 「虽然我们在某些议题的讨论上有所进展，但我们对于特定议题的谈判进度仍不满意。 」

美国总统特朗普上周曾表示最终的贸易协议可望在四周内达成，但威廉斯拒绝向路透社提供贸易协议的确切签署时程。 他强调: 「对社会大众而言，我们没有急着签署协议应该是件好事。 我们希望能将所有细项都谈判到位。 」

威廉斯表示，中美仍在讨论如何处理已增加的关税。 此前，美国对价值数十亿美元的中国进口物品提高关税，而美国政府也一直将这些关税视为能迫使中国与华盛顿达成协议的筹码。 中国政府已表明希望美方能取消这些关税。 他也向路透社指出，中美双方已针对核查与执行架构，让美国能在中国不遵守该架构的前提下，对中国进行处罚。

威廉斯强调，虽然欧盟过往从未认真检视中国的贸易政策，但现在美国与欧盟将联手在世界贸易组织仔细检视中国的非市场经济政策。 路透社报导，美国预计与欧盟一起建立一个有约束力的市场导向经济策略，而非持续以国家主导的计划为主轴。

Trade Talks zwischen USA und China (Reuters/M. Schiefelbein)

但美方首席代表也表示，中国清楚了解针对美国的需求改善中国贸易政策是有益于中国经济发展的。

中国将在本月底举行第二届的一带一路峰会，但美国已表明不会派政府高层出席。 美国将一带一路视为中国扩张海外势力的工具，并警告北京试图以这些细节模糊的基础建设计划让低收入国家陷入债务陷阱。

彭博社报导，为了能与中国达成协议，美国将把贸易谈判的重心转移到如何确保中国遵守并履行协议的内容。美国的首席谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 上周表示，他有信心北京的谈判代表明白保障知识产权与防止强迫技术转移有利于中国的经济成长。

杨威廉/罗法 (综合报导)

 

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