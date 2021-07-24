 华盛顿：不希望美中竞争变为冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2021

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时政风云

华盛顿：不希望美中竞争变为冲突

美国高阶官员表示，美国副国务卿谢尔曼访问中国期间将告诉北京，美国愿意与中国竞争，但需要有公平的条件以及规则来确保竞争不会演变为冲突。

China Peking Fahnen China und USA

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美国副国务卿谢尔曼访问中国前夕，中国首次以《反外国制裁法》制裁美国人员与实体，以回应美国此前发布香港商业警告和对7名中联办副主任实施制裁。

《法兰克福汇报》注意到美国副国务卿访华前两国在礼宾对等问题上进行了较量。《南德意志报》报道，被吉利集团全资收购的瑞典沃尔沃汽车公司又全资购回在华生产经营权。

中美两个全球最大经济体正寻求驾驭深陷困境的双边关系。 美国国务院7月21日宣布，副国务卿谢尔曼将于7月25日至26日访问中国。这是自拜登上台以来美国对中国的最高级别访问。

（德国之声中文网）在副国务卿谢尔曼启程前往中国前，华盛顿官员在一场媒体吹风会上表示，谢尔曼会强调，“我们不希望这种激烈和持续的竞争转向冲突”。这次访问将是中美两国高层数月来的首次面对面接触。

“美国希望确保能建立防护机制和具体的参考标准，以便能负责任地处理双边关系”，这位官员说，“任何人都需要在统一的规则和公平的环境下参与”。他还表示，此次访问是美中阿拉斯加会谈的延续，两国关系的“所有层面”都将在议程中有所涉及。

今年3月，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文在阿拉斯加与中国外长王毅和国务委员杨洁篪举行会谈。会晤气氛生硬，无果而终。杨洁篪严词抨击美国霸权主义外交政策及其虚假民主， 美方则指责中国哗众取宠。 

就在谢尔曼出发前，中国首次以《反外国制裁法》制裁美国人员与实体，以回应美国此前发布香港商业警告和对7名中联办副主任实施制裁。北京此次制裁的对象包括美国前商务部长罗斯（Wilbur Ross）。

USA Wendy Ruth Sherman

美国副国务卿谢尔曼周日到达天津

谢尔曼将于周日抵达天津，并于周一同中国外长王毅举行会谈。媒体分析，此次会晤可能有助于为两国进一步的交流以及为拜登总统和习近平主席可能举行的会晤铺平道路，两位领导人可能于10月底在意大利20国集团(G20)峰会的间隙会面。

谢尔曼本次访华是在她结束对日本、韩国和蒙古的访问之后，此行也是她在不到两个月时间里二度访问亚洲。美国国务院表示，谢尔曼还将于7月27日访问阿曼。

本周及下周，美国高层频频出访亚洲。美国国防部长奥斯汀下周将出访新加坡、越南和菲律宾三个东南亚国家。而国务卿布林肯则将访问印度。路透社报道称，这显示美国加大在亚洲的积极活动，以因应中国在该地区的影响力扩张。

 

（路透社等）

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