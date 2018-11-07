华盛顿不再支持在也门的空袭行动

（德国之声中文网）沙特阿拉伯为首的在也门军事联盟将不再要求美国提供空中加油支持。据沙特官方通讯社SPA报道，该军事联盟已要求美国，停止其帮助，原因是，联盟方面新近扩大了自己的在该领域的能力，无须再倚赖美方支持。报道称，这一决定是在与美方磋商后做出的。

美国政府证实了这一说法。国防部长马蒂斯表示，美方支持利雅得的这一决定，结束战机空中加油合作。他强调，该联盟决定，"运用自己的军事能力"。

迄今，美国对在也门实施行动的联军战机提供空中加油，数量约占五分之一。

鉴于在也门的空袭导致大量平民伤亡，一段时间以来，国际间对相关军事行动的批评增加。也门内战3年来，已导致1万多人死亡，200多万人遭驱逐。对沙特的支持在美国国内早已引发争议，特朗普总统所在的共和党内亦不例外。

在发生了对政府持批评态度的沙特记者卡舒吉在该国驻伊斯坦布尔领事馆内被杀事件后，国际社会对利雅得的批评近期以来更显著增加。 美国政府虽谴责这一谋杀行为，但同时着力避免与沙特这个密切盟友的关系受损。

华盛顿和利雅得协调作出结束空中加油支持的决定，有可能是双方的一种尝试，防止美国国会介入。在野的民主党在新近结束的期中选举中刚赢得国会众院的多数。

凝炼/雨涵（德新社、法新社）