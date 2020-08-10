 华润旗下便利店停售《苹果日报》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2020

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时政风云

华润旗下便利店停售《苹果日报》

在经过大批港警搜查壹传媒、黎智英被捕、港人爆买《苹果》声援等一系列事件后，《苹果日报》在香港VanGO便利店下架。属于华润集团这家便利店表示，这是一个“商业决定”。

Hongkong Tageszeitung Apple Daily nach der Verhaftung von Jimmy Lai Chee-ying (Reuters/T. Siu)

（德国之声中文网）《苹果日报》网络版报道称，VanGO便利店突然从本周五（8月28日）起停售《苹果日报》。报道称，其发行部将报纸送到VanGO发现货架上的《苹果日报》标示牌被放到最底层，VanGO Facebook专页回应查询时表示，停售该报，并称此举属"公司正常商业决定"。

报道也提到，总共受影响的报纸约1000份，其发行部会将报纸送往其他销售点。VanGO便利店隶属于华润集团旗下，在香港有40多家门店，其中30家此前有销售《苹果日报》。

Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai (picture-alliance/dpa)

黎智英今年8月初因涉嫌违反《港区国安法》被捕

华润集团同时在中国大陆和香港运营，是一家央企，其业务涉及消费、电力、地产、水泥、燃气、健康、金融等多个领域。该集团于2010年首次进入财富世界500强企业，在2019年位居五百强中的第80位。

黎智英今年8月初因涉嫌违反《港区国安法》被捕后，曾有大批香港人爆买《苹果日报》和及其股票进行声援，引发舆论旋风。此后股价回落。

中国官媒则早将该港媒定性为"毒苹果"。《人民日报》本周三发表评论称，"《苹果日报》很可能是具有相当危险性的政治组织"，其中称该报刊"传播政治病毒，荼毒思想"。

王凡/凝炼（综合报道）

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