 “华沙起义”75周年 德外长向波兰人民表敬意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2019

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时政风云

“华沙起义”75周年 德外长向波兰人民表敬意

联邦德国外长马斯应邀出席纪念反纳粹“华沙起义”75周年活动。他表示，面对当年波兰人因德国人而受的蹂躏，他“无地自容”。

Polen Gedenkfeiern zum Beginn des Warschauer Aufstandes | Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

马斯外长在华沙献花圈

（德国之声中文网）联邦德国外长马斯（Heiko Maas）强调，"德国人应该知道，在华沙，当时曾有那么多人奋起反抗纳粹！"马斯应邀出席了在波兰首都举行的"华沙起义"75周年纪念活动，并发表演讲。马斯在讲话中称颂了波兰人民当年对纳粹残暴统治表现出的"令人难以置信的抵抗力"。

作为德国外长，马斯因此认为，邀请他在华沙参加起义纪念活动"是信任的特殊标志"。他指出，今天，波兰和德国"作为朋友和邻居彼此如此互信"，他深为感激。此前，马斯与波兰外长查普托维奇（Jacek Czaputowicz）举行了会谈。

20万人死亡

在华沙民众的支援下，1944年8月1日，波兰抵抗战士启动武装行动，试图将德军逐出波兰首都。但德军过于强大，起义者们难有作为，遭到血腥镇压。

Polen Warschauer Aufstand in August 1944 (picture-alliance/Heritage-Images)

1944年8月，华沙起义中的波兰士兵

63天后，抵抗战士投降。战斗中，约有20万波兰军、民丧生，约50万人后来遭驱遣，其中很多人被强制服劳役，绝大多数是在集中营。

作为报复，纳粹将华沙几乎夷为平地。在纳粹占领军撤退时，这个曾有"东部巴黎"之称的都市的90%建筑物被毁。

德国人常把华沙起义与1943年4、5月发生的同样被纳粹血腥镇压的华沙犹太隔离区起义混淆。

Polen Gedenkfeiern zum Beginn des Warschauer Aufstandes | Heiko Maas (imago-images/photothek/X. Heinl)

马斯和波兰外长查普托维奇、波兰总理莫拉维茨基在一起

马斯是15年来参加华沙起义纪念活动的首位德国联邦阁员。上一次是2004年，时任政府总理施罗德出席华沙起义60周年纪念活动。本周四，马斯外长出席纪念沃拉（Wola）大屠杀遇难者仪式。华沙起义发动后不久，纳粹冲锋队在华沙的这个市区杀害了约5万平民。它被视为二战中最大的战争罪行之一。

赔偿争议

谈及波兰向德方提出的二战赔偿要求，马斯外长重申了柏林的立场，即：该议题在司法意义上"已然了结"，但在道义上， 德国仍继续承担其对二战以及对波兰所构成伤害的责任。

在第二次世界大战中，共有约500万至600万波兰人死于战争、恐怖行为和系统性的民族杀戮，占波兰总人口的15-17%。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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