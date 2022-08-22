 华沙要柏林赔偿: 二战使波兰蒙受1.3万亿欧元损失 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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新闻广角

华沙要柏林赔偿: 二战使波兰蒙受1.3万亿欧元损失

二战爆发整整83周年之际，波兰就这场战争给该国造成的损失发表报告。波兰方面称，有关战争索赔的谈判将随即展开。

2. Weltkrieg - Polen - Warschau in Trümmern

（德国之声中文网）波兰要求德国提供1.3万亿欧元的赔偿，以弥补二战给该国造成的损失。波兰副总理卡钦斯基（ Jaroslaw Kaczynski）宣布，华沙将在这一估测金额的基础上同德国展开索赔谈判。他表示，以德国的经济实力，承担这一赔偿金额"完全不成问题"，况且已经有十多个国家从德国得到了赔偿。卡钦斯基说："不将波兰纳入获得战争赔偿的国家行列，毫无道理。"

波兰副总理、同时也是执政党"法律与公正党"主席的卡钦斯基表示，波兰获得赔偿之前，还需完成"漫长而艰难的索赔程序"。在华沙一次记者会上，卡钦斯基正式发布了波兰战争损失报告书，书中详细记录了德军入侵和占领波兰期间，给该国带来的痛苦。

PiS-Chef Kaczynski stellt Reparationsforderungen

卡钦斯基：德国作为经济大国，提供赔偿不成问题。

1939年9月1日，德国对波兰发动突然袭击，第二次世界大战就此爆发。这场战争造成了至少5500万人丧生，也有人认为死亡数字更高达8000万。准确数字已经无从知晓。仅在波兰，就有大约600万人丧生，其中包括300万犹太人。德国占领军几乎将华沙和其他一些波兰城市夷为平地。

波兰从未正式提出索赔要求

迄今为止，波兰并未在政府层面上向德国提出过索赔要求。 但法律与公正党则一直主张德国应向波兰支付战争赔偿。德国政府则一再强调，提出战争索赔的要求已经没有了相应的法律基础。

德国政府提出的理由是，波兰共产党政权已经在1953年宣布放弃索赔要求。除此之外，两德统一时签署的二加四协定已经从外交层面上解决了战争赔偿的问题。所谓的二加四协定是指1990年，联邦德国、民主德国以及苏美英法四个二战战胜国之间签署的一项协议，该协议为两个德国实现统一奠定了基础。

（德新社，法新社）

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