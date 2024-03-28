华春莹称记者篡改视频引抗议 菲总统称不会后退

（德国之声中文网）中国外交部部长助理华春莹3月26日在X平台上发表一张英文配图，其上写着：每次菲律宾向搁浅军舰运送补给，都载有许多记者在船上，并让他们篡改录制的视频，以制造耸人听闻的新闻，并将菲律宾塑造为受害方。

华春莹这张图片的标题是：谁是麻烦制造者，--所指的是中菲南海争议。

菲外国记协：侮辱记者正直

菲律宾外国记者协会（FOCAP）次日发表声明，对这种暗示媒体是麻烦制造者并与政府勾结以实现政治议程的说法深表不满。

菲外国记者协会表示，强烈反对和谴责这一错误、无依据的说法。

该协会表示，这一说法是对记者正直性的侮辱。

菲律宾海警一名发言人在X平台写道：中国看来忽略了一个事实，在菲律宾这样的民主国家，言论和媒体自由有很高的价值。

美防长重申对菲承诺 中国国防部：不会任菲胡来

美国国防部长奥斯汀则在与菲律宾国防部长特奥多罗通电话时，重申两国共同防卫条约以及美国对菲律宾的承诺坚定不移。奥斯汀同时批评中国上周向菲律宾补给船使用水炮并予以拦阻是危险的。

中国国防部3月28日表示，菲方挑衅滋事是近期南海问题升温的直接原因，而美方介入是南海动荡的最大推手。中方不会任菲胡来。菲方应认识到：挑衅滋事得不偿失，依靠外人根本靠不住。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

马科斯：不会闭口不言 将坚决予以反制

菲律宾总统马科斯则表示，不会在北京的威胁之下闭口不言。

马科斯表示，面对中国海警和中国海事民兵公开、持续不断、非法、有进攻性的危险攻击，菲律宾将以一套适度、坚决、理智的反制措施予以回应。

他说，菲律宾不会退后。

（法新社、路透社、美联社）

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



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