华春莹升任中国外交部副部长

长年担任中国外交部发言人的华春莹晋升外交部副部长。54岁的华春莹是中国外交部现任领导层中唯一的女性。她任发言人期间，“战狼外交”成为中国对外政策的特色。

（德国之声中文网）根据本周一（5月27日）中国国务院发布的任免国家工作人员公告，外交部发言人华春莹出任外交部副部长。

根据公开资料，华春莹出生于1970年，毕业于南京大学英语专业。1992年进入外交部，曾被外派在驻新加坡大使馆和驻欧盟使团工作。2012年华春莹出任外交部新闻发言人，此后又担任外交部部长助理、新闻司司长。

财新网的报道称，华春莹是外交部历史上任职时间最长的新闻发言人。她还是首位“70后”的副部长，也是目前外交部领导层唯一的女性。在她之前，中国有过王海容、傅莹两位女性副外长。

“恭喜华大妈”

作为中国政府外交和对外宣传的“面孔”，外交部新闻发言人是中国网民熟悉和乐于议论的官员。华春莹在社交媒体上被很多人称为“华大妈”。

在有关华春莹晋升的新闻下经过筛选的留言中，基本清一色都是祝贺和称赞她的评论。但在中国无法登录的X平台上，中文网民的评论充满了嘲弄和不屑。

有人“恭喜华女士!选对了方向，上对了船，搭上了好列车，努力对了好方向”；有人说：“完全符合很多人的预测，背刺秦刚，和习近平访问法国，回来之后升官了。”

有人揶揄“华大妈能力绝对没问题，少有的说瞎话不脸红，亦是一种天赋“；“我可喜欢听华春莹大妈的声音了，好羞耻”。

一位用户认为：“尽管华春莹是女性，但这并不代表女性的胜利。她的晋升实际上是中共体制内的一种政治安排，是她长期以来的战狼式言论和行动的结果。”

发言人的升迁

与前外交部发言人赵立坚、驻法国大使卢沙野一样，华春莹也被国际舆论是为中国“战狼外交”的代表。

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社交媒体上对华春莹的评论，也集中在她曾经公开发表过的“雷人”言论。例如“我是十四亿分之一”，疫情之下中国才是真正“人民至上、生命至上”等。

2021年8月19日，在中国外交部例行记者会上，有记者就美国议员称“中国压迫14亿人”提问，华春莹回应称：“我也是14亿分之一，我的同事也是14亿分之一，在场的中国媒体记者也属于14亿人民，我们怎么没有感受到任何压迫？我们为什么觉得生活在中国特别幸福、安全、自豪、骄傲？”

2021年2 月18日，面对有关中国外交官员在推特和脸书上的账号数量激增的问题，华春莹表示：“不知道他们有没有调查过有多少外国媒体和外交官使用微信、微博？为什么外国人可以使用中国的社交媒体平台，而中国人就不可以使用推特和脸书呢？这只是增加一种同外国民众分享信息、沟通交流的渠道而已。”

华春莹本人是活跃的推特用户，经常发表赞扬中国发展成就、批评美国等西方对华政策、“揭露”美国民生艰难的英文推文。

华春莹曾多次随习近平出访，包括2023年参加旧金山中美元首峰会。财新网的报道还指出，历任外交部新闻司司长中，多人后来获得重用，包括现任中联部长刘建超和外交部副部长马朝旭，还有被免职的前外交部长秦刚。

（综合报道）

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