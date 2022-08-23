华府智库：习近平在第三任期将优先推动和平统一

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中国在台海地区举行了前所未有的海空军演，持续多日，引发人们对武统台湾的担忧。今年8月10日至9月8日，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的中国项目对美国国内的中美问题以及台湾问题的64名学者和政客进行了问券调查。以下是该次调查的6项主要结果。

1.中国统一台湾的决心已定，但北京尚未形成一个成熟完整的战略。

参与调查的专家毫无例外地一致认为，北京决不接受台湾独立。

84%的专家同意"北京愿意等待统一，但不接受永久性维持现状"的说法；9%的人认为北京希望尽早统一；6%的人认为北京更希望永远维持现状。

但同时大多数专家预测中国就统一战略尚未达成一致。

2.中国在等待统一台湾，2022年8月的军演并非加速统一台湾的时间表。

专家们对是否有2049年前实现统一的硬性期限，以及北京是否愿意无限期等待，存有很大分歧：

44%的人认为2049年前将实现统一；

42%的人认为，只要还看到统一希望没有破灭，北京会等待。

只有一小部分专家（11%）认为中国有在今后15年内或更早统一台湾的时间表。83%的大多数否定2027年前武统台湾的猜测，这一年习近平将结束其第三任期。

8成专家不认为今年8月佩洛西访问台湾后，中国前所未有的军演意味着加速武统台湾的进程。

3.专家认为，在习近平眼中和平统一的道路仍然存在。

79%的专家相信习近平在其第3任期内，会把重点放在积极推进和平统一进程上。

调查报告指出，到目前为止，习近平在台湾问题上基本上保持着被动的、阻止台湾宣布独立为目标的政策。这一转变意味着，北京需要更主动、也许迫不得已地创造一些统一条件，如采取更多的单边措施，以对台湾行使主权和控制。

只有9%的少数专家相信习近平已做出结论，即中国已用尽所有和平统一的选项。83%的比例认为习近平结束第3任期前不会下令对台湾动武。

4.台湾海峡发生军事冲突的潜在危机非常大。

只有8%的人认为，10年内发生全面两栖进攻台湾的可能性很大，63%的人则认为，存在这种可能性，27%的人不认为会发生进攻战。而进行封锁以及突发军事事故或者舰机相撞等，超过90%的专家相信在今后10年内更有可能发生。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



5.如果台湾宣布独立，中国将立即入侵。

77%的专家认为，台湾一旦宣布独立，将挑起侵略战争，这意味着中国将在接下来6月内展开军事行动。相对而言，对美国结束"模糊战略"，中国的反应更会是有限的，但仍会强烈反对(31%)，也许会制造危机（64%）。

6.中国预料到美国会干预台湾冲突。

专家一致认为，北京相信美国军方会介入保护台湾。微弱多数专家（55%）认为，北京对美国的军事优势感到忧虑。与此相适应，几乎没有专家相信美国结束模糊战略能够阻止中国对台动武(3%)，因为北京已料到华盛顿会介入军事干预。

但在美国愿意承担多大战争后果上，专家们对中国的政治揣测意见不一。66%的专家认为，北京预料华盛顿会继续承担实质性消耗，但会设法阻止印太地区军事冲突的升级。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

（来源CSIS等）

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