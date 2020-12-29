华尔街2021展望：从一个最高纪录走向另一新纪录？

（德国之声中文网）事情有点吊诡。新冠染疫数字不断增加，而美国重要股市上，人们的忧虑似已烟消云散。过去数星期，金融市场上乐观情绪漫延，并逐渐演变为激情。即使是大瘟疫的消极发展，投资者们看来早已将其大部计算在内了。

专家们指出，这是对经济正常化的不断增加的期待，而正是这一期待推动着市场。因此，越来越多的投资人现在就选定了站位，以期从未来经济的复苏中获益。对可能错过了恰当入股股值的担心，促使投资者们跃跃欲动。

多数大基金和投资行也对未来持乐观态度。未来12个月内，标准普尔500（S&P500）这个美国最大的领头股市综指有可能一举超越4000点，比现在增长18%。分析家们指出，大规模财政纾困一揽子计划、央行注资、以及由之而来的景气回升是股值的推进剂。

回升中有逆风

不过，金融人士指出，市场回升不会不遇到逆风。资本市场研究机构BMO的一份报告指出， 有关疫苗的消息虽让人乐观，但无论是大瘟疫本身还是它造成的史无前例的影响，都不可能在一夜间消失尽净。

即将履职的下届美国政府至少目前也构成某种不稳定因素。哪个党将掌控国会参院，从而掌控整个政府任期，仍不清楚。一月初，乔治亚州的两个参议员最后一轮投票结果将决定未来局面。

能源业期待复苏

假如特朗普偏向企业的政策在下届政府里继续实施，则原油和天然气工业也将受益。而如果新总统拜登所宣布的环境保护规定不能付诸实施，那么，该产业的继续生存暂时就得到了保障。

原油业本就会迎来一个丰收年。该行业同比虽萎缩了整整38%，但其上升潜力也正因此尤其巨大。瑞银集团战略分析家帕克（Keith Parker）便确信，如同所有受景气制约的发展周期一样，能源业也将从世界经济不断强化的复苏中受惠。

他认为，随着消费和生产的增加，对原油的需求2021年也将显著上升。

寻找真正的价值股

由此，不仅是能源领域促成了这一上升趋势。自有关疫苗的首批积极消息传出，这一趋势在市场上已然立足。所谓的行业轮回正日益促使投资人离开过热的技术股，转向便宜得多的价值股。它们是那些其股市值明显低于其帐上价值的企业。

美国领头综指道琼斯在11月份即已弥补上了新冠导致的崩盘损失

在寻找尤其运作良好的企业时，投资人可不能被那些股市重量级企业迷惑了眼睛。正是这些大企业早已将经济复苏的大部分业绩计入了股值，从而使其股值已相对变得昂贵。

对美国主要股市综指的比较显示出，今年内，中小型企业股综指罗素2000的增幅有望达到标准普尔等大盘股的3倍。在此，小盘股将尤其受惠于数字化。机器人、人工智能、大数据，在很多大企业那里早已司空见惯，但在中小型企业那里正开始扮演盈利推动者角色。

专家们建议，谁若想从这一发展中受惠，就该关注各个单股。与过去数年投资被动的综指基金不同，2021年，所谓的选股（Stock Picking），即有目标的选择股票，居于投资战略中心。

此外，非美国股票未来也明显会将强势。摩根斯坦利财产管理部投资事务负责人表示，中国可能在数年后成为全球第一大国民经济体，因此，与中国经商的企业也可能兴旺。这位银行家指出，人们将在新兴国家那里找到最合适的购买机会，与美国相反，那里的估值目前尚有吸引力。

但是，即使在美国，至少从统计学看，今年最终也会是一个相当成功的股市年。根据金融财产管理集团公司LPL Financial的一项分析，在这个新的牛市头两年，股值将上涨65%。蒙特里尔银行金融集团BMO资本市场部的贝尔斯基（Brian Belski）在一份股市展望分析报告中写道：“我们认为，涉及盈利增长，2021年有着成为最佳年份之一的潜力，从而也将推动股指上升。”不过，报告强调，能从中受惠的只是那些未来能精心选择其股票的人。

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